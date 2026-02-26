Logo
Vesna Bratić odbila da dostavi telefon na pretres

Izvor:

Tanjug

26.02.2026

15:30

Komentari:

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Foto: YouTube/Screenshot

Bivšoj ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore Vesni Bratić su nakon saslušanja u SDT-u, gdje je pozvana da dostavi telefon na pretres, produžene mjere nadzora, izjavio je njen advokat Mitar Šušić.

On je rekao da Bratićeva nije mogla da prepozna da li je telefon njen, niti da se sjeti šifre, a poručila je da ga ne bi svakako otključala kako se sadržaj ne bi distribuirao medijima, što je, kako je rekla, ranije bila praksa.

Advokat je rekao da je Bratićeva trebalo da prisustvuje pretresu telefona, ali da nije mogla da prepozna da li je telefon njen, budući da ga je, kako kaže Šušić, kupila nekoliko dana prije hapšenja.

илу-багер-24092025

Hronika

Tragedija u BiH: Bagerista poginuo u teškoj nesreći

"Naglasila je da, sve i da može da potvrdi i da bi mogla da se sjeti šifre, da to ne bi učinila imajući u vidu da starost uređaja i vremenski period, te da ne može imati veze smjena direktora 2021. godine sa telefonom koji je kupljen 2026. godine, a da bi eventualno, i sadržaj telefona, privatne poruke, privatne fotografije mogle biti zloupotrebljene odnosno eksploatisan za distribuciju medijima", rekao je Šušić.

Šušić je rekao da joj je produžena mjera kućnog pritvora.

Вртић дјеца

Hronika

Vaspitačice osumnjičene za zlostavljanje djece, oglasilo se Tužilaštvo

Vesna Bratić

Crna Gora

