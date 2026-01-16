Motociklista poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

U saobraćajnoj nezgodi na starom magistralnom putu Čačak- Kraljevo, u selu Ježevica, jutros je poginuo biciklista (71).

Povrijeđenom muškarcu prvu pomoć su ukazali mještani, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Čačku, gdje je podlegao povredama.

"Zbog težine povreda i opšteg zdravstvenog stanja, pacijent je bio zbrinut u Jedinici intenzivne njege, ali je nakon svih mjera liječenja preminuo", saopšteno je iz Opšte bolnice u Čačku.

Do nesreće je došlo kada je automobil marke „fijat“ udario biciklistu.