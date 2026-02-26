Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik

Banjalučka policija uhapsila je još tri osobe, te identifikovala jednog maloljetnika, koji su učestvovali u neredima tokom futsal utakmice u Sportskoj dvorani Borik.

Zbog tuče su uhapšeni L.J, S.J. i O.M. svi iz Banjaluke, a sumnjiče se za Krivično djelo "Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu".

"U vezi sa navedenim događajem identifikovano je i jedno maloljetno lice iz Banjaluke", navodi banjalučka policija.

Podsjeća se da su ranije zbog ove tuče uhapšeni Banjalučani I.Ć. i D.Z.

Fudbal Letjele stolice u Banjaluci: Obračun sa navijačima iz Cazina eskalirao

"Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a mjere i radnje prema maloljetnom licu preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku pod nadzorom tužioca za maloljetnike", kažu u policiji.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta uhapšeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Napadnuti gostujući navijači

Podsjećamo, do tuče je došlo u srijedu tokom utakmice Premijer futsal lige BiH između banjalučkog "Borca" i "Bubamara" iz Cazina.

Društvo Zimi još nije kraj, i grijanje će trebati: Najavljene promjene cijena peleta

Tada su fizički napadnuti navijači gostujućeg tima, a jedan muškarac je povrijeđen i pomoć mu je ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.