Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik

Autor:Stevan Lulić
26.02.2026
18:11
Komentari:1
Banjalučka policija uhapsila je još tri osobe, te identifikovala jednog maloljetnika, koji su učestvovali u neredima tokom futsal utakmice u Sportskoj dvorani Borik.
Zbog tuče su uhapšeni L.J, S.J. i O.M. svi iz Banjaluke, a sumnjiče se za Krivično djelo "Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu".
"U vezi sa navedenim događajem identifikovano je i jedno maloljetno lice iz Banjaluke", navodi banjalučka policija.
Podsjeća se da su ranije zbog ove tuče uhapšeni Banjalučani I.Ć. i D.Z.
"Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a mjere i radnje prema maloljetnom licu preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku pod nadzorom tužioca za maloljetnike", kažu u policiji.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta uhapšeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Podsjećamo, do tuče je došlo u srijedu tokom utakmice Premijer futsal lige BiH između banjalučkog "Borca" i "Bubamara" iz Cazina.
Tada su fizički napadnuti navijači gostujućeg tima, a jedan muškarac je povrijeđen i pomoć mu je ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
