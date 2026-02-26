Logo
Large banner

Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik

Autor:

Stevan Lulić

26.02.2026

18:11

Komentari:

1
Туча у дворани Борик на футсал утакмици
Foto: Screenshot

Banjalučka policija uhapsila je još tri osobe, te identifikovala jednog maloljetnika, koji su učestvovali u neredima tokom futsal utakmice u Sportskoj dvorani Borik.

Zbog tuče su uhapšeni L.J, S.J. i O.M. svi iz Banjaluke, a sumnjiče se za Krivično djelo "Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu".

"U vezi sa navedenim događajem identifikovano je i jedno maloljetno lice iz Banjaluke", navodi banjalučka policija.

Podsjeća se da su ranije zbog ove tuče uhapšeni Banjalučani I.Ć. i D.Z.

Инцидент у Бањалуци

Fudbal

Letjele stolice u Banjaluci: Obračun sa navijačima iz Cazina eskalirao

"Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a mjere i radnje prema maloljetnom licu preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku pod nadzorom tužioca za maloljetnike", kažu u policiji.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta uhapšeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Napadnuti gostujući navijači

Podsjećamo, do tuče je došlo u srijedu tokom utakmice Premijer futsal lige BiH između banjalučkog "Borca" i "Bubamara" iz Cazina.

Пелет

Društvo

Zimi još nije kraj, i grijanje će trebati: Najavljene promjene cijena peleta

Tada su fizički napadnuti navijači gostujućeg tima, a jedan muškarac je povrijeđen i pomoć mu je ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

Dvorana Borik

Banjaluka

Cazin

Futsal

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Браћа Далтон

Hronika

Braća Dalton izlaze na optuženičku klupu zbog krađe 135.000 KM

2 h

0
Инцидент у школи: Директор школе претукао домара?

Hronika

Incident u školi: Direktor škole pretukao domara?

2 h

0
Хапшење Гачана, шверц 76 килограма марихуане, подигнута оптужница Невесиње

Hronika

Pucnjava, razbijena auta i desetine kilograma droge: Gačani optuženi za šverc marihuane

2 h

0
Багер

Hronika

Tragedija u BiH: Bagerista poginuo u teškoj nesreći

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Horor: Trudnica se zakucala u zgradu

18

35

Oglasio o Vučić o stanju Ivice Dačića: Nezahvalno davati prognoze

18

28

Govedina postaje luksuz u Argentini

18

27

Vođa Škaljaraca osuđen na 15 godina!

18

11

Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik

Small banner

Trenutno na programu

15:50

Krvavo cvijeće S02 EP294 (12+)

serijski program

16:40

Vježbajte sa Lidijom

lajfstajl

16:50

Najbolje iz ATV jutra

jutarnji program

17:10

Centar dana

lajfstajl

18:50

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

19:40

Marketing

marketing

Stanje na graničnim prelazima

Small banner