Летјеле столице у Бањалуци: Обрачун са навијачима из Цазина ескалирао

25.02.2026
21:24
Потпуни хаос обиљежио је сусрет футсал екипа Борац Бањалука и МНК Бубамара Цазин у Бањалуци.
Двије екипе састале су се у оквиру четвртфинала Купа Босне и Херцеговине, а тим из Цазина имао је подршку својих навијача и на гостујућем терену.
Ипак, већ на самом почетку меча дошло је до озбиљних нереда на трибинама.
Према доступним информацијама, одређена група особа упала је међу присталице гостујућег клуба и изазвала инцидент.
На терен су летјеле столице, а камерман утакмице, која се директно преноси на Јутјубу, склонио је кадар како се не би видјело.
