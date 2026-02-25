Logo
Летјеле столице у Бањалуци: Обрачун са навијачима из Цазина ескалирао

Извор:

Агенције

25.02.2026

21:24

Коментари:

0
Инцидент у Бањалуци
Фото: Screenshot / YouTube

Потпуни хаос обиљежио је сусрет футсал екипа Борац Бањалука и МНК Бубамара Цазин у Бањалуци.

Двије екипе састале су се у оквиру четвртфинала Купа Босне и Херцеговине, а тим из Цазина имао је подршку својих навијача и на гостујућем терену.

Ипак, већ на самом почетку меча дошло је до озбиљних нереда на трибинама.

Према доступним информацијама, одређена група особа упала је међу присталице гостујућег клуба и изазвала инцидент.

На терен су летјеле столице, а камерман утакмице, која се директно преноси на Јутјубу, склонио је кадар како се не би видјело.

incident

Бањалука

Futsal

Коментари (0)
