Muškarac skočio sa drugog sprata bolnice: Preminuo na licu mjesta

Izvor:

B92

16.01.2026

15:43

Мушкарац скочио са другог спрата болнице: Преминуо на лицу мјеста
Foto: Pexels

Muškarac star oko 65 godina izvršio je samoubistvo skokom sa drugog sprata internog odjeljenja Opšte bolnice u Čačku.

"U pitanju je pacijent iz okoline Čačka koji se duže vrijeme lečio u čačanskoj bolnici", potvrđeno je za RINU.

policija srb

Srbija

Razvalili rashladnu vitrinu i odnijeli bezalkoholna pića

Na licu mjesta nalazi se ekipa policije i nadležni tužilac koji vrši uviđaj.

Čačak

Samoubistvo

