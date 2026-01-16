Muškarac skočio sa drugog sprata bolnice: Preminuo na licu mjesta

Izvor:
Muškarac star oko 65 godina izvršio je samoubistvo skokom sa drugog sprata internog odjeljenja Opšte bolnice u Čačku.
"U pitanju je pacijent iz okoline Čačka koji se duže vrijeme lečio u čačanskoj bolnici", potvrđeno je za RINU.
Na licu mjesta nalazi se ekipa policije i nadležni tužilac koji vrši uviđaj.
