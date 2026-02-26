Logo
Govedina postaje luksuz u Argentini

26.02.2026

18:28

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Argentinci su započeli godinu plaćajući znatno više za govedinu, jednu od najtradicionalnijih namirnica u zemlji.

Cijene su u Buenos Airesu porasle za 4.9 odsto u januaru i za 73.4 procenta u posljednjih 12 mjeseci, prema izvještaju Argentinskog instituta za promociju govedine.

U godišnjem poređenju, cijene govedine u postocima porasle su više nego dvostruko u odnosu na porast cijena piletine i više nego trostruko u odnosu na svinjetinu.

Туча у дворани Борик

Hronika

Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik

U odnosu na prethodnu godinu, inflacija je dostigla 32.4 odsto, što znači da su čak i u zemlji navikloj na visoku inflaciju, cijene govedine rasle mnogo brže.

Uticaj je jasniji kada se cijene direktno upoređuju.

U januaru 2025., 2.2 funte (0.997 grama) govedine koštale su u prosjeku 9.241 pezos, ili oko 6.60 dolara u to vrijeme. Godinu dana kasnije, cijena je dostigla 16.019 pezosa, što je oko 11.49 dolara, navodi "Upi".

