Švajcarski gigant otpušta 16.000 radnika: Preostali moraju da dostignu normu

26.02.2026

15:27

Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму
Foto: Pexels.com

Švajcarski gigant "Nestle", poznat po brendovima kao što su "KitKat" i "Neskafe", pokreće opsežan talas otpuštanja – ukupno 16.000 radnih mjesta širom svijeta, a istovremeno uvodi novi znatno stroži sistem bonusa koji će dio zaposlenih ostaviti bez ikakve nagrade.

Kako izvještava "Blumberg Njuz", kompanija pod vođstvom novog izvršnog direktora Filipa Navratila planira uštede od tri milijarde švajcarskih franaka do 2027. godine, ali će cijena tog plana biti i radna mjesta i pojačan pritisak na preostale radnike da ostvare sve zahtjevnije ciljeve.

Prema navodima agencije Rojters najviše će biti pogođeni kancelarijski radnici oko 12.000 zaposlenih, dok će dodatnih 4.000 radnih mjesta biti ukinuto u proizvodnji i lancu snabdijevanja. Sve je dio programa "Fuel for Grovt", koji je Navratil najavio u oktobru prošle godine. Plan dolazi nakon slabog organskog rasta kompanije od svega 0,8 odsto u 2025. godini, pa uprava poručuje da su promjene „nužne“ kako bi se očuvala konkurentnost.

Portal "oe24.at" navodi da Nestle dodatno pooštrava internu kulturu učinka, uz gotovo nultu toleranciju za slabije rezultate.

Novi sistem bonusa, kako prenosi Blumberg, povećava broj nivoa učinka sa tri na šest.

Najuspješniji zaposleni moći će da dobiju do 150 posto ciljanog bonusa, dok oni sa najnižim ocjenama mogu ostati bez ikakve nagrade – između nula i 50 odsto.

Bonus će biti vezan za minimalni nivo realnog internog rasta (RIG), što, prema ocjenama analitičara, dodatno pojačava pritisak na zaposlene da nadmaše postavljene ciljeve.

U regionima gde "Nestle" ima snažno prisustvo vest je izazvala zabrinutost među zaposlenima i sindikatima. Iako kompanija tvrdi da je riječ o dugoročno održivoj strategiji, ostaje pitanje koliko će porodica biti pogođeno i kakve će posljedice mjere imati na lokalna tržišta rada, prenosi 24 sedam.

Nestle

Otkaz

Švajcarska

