Kada će konačno RiTE Ugljevik početi s proizvodnjom struje

Termoelektrana Ugljevik ne proizvodi struju duže od mjesec dana i neće najmanje još toliko.

Zastoj u proizvodnji struje krenuo je zbog zastoja u rudniku. Uprava preduzeća danima se ne javlja na pozive ATV-a, ukor im stiže od resornog ministra Petra Đokića.

"I dalje morate biti uporni da dobijete izjavu od direktora, to je njegov posao i njegova obaveza i ne može se skrivati od javnosti ni on niti bilo ko. Ako ja mogu stati pred kameru mogu i govoriti onda to moraju i direktori koliko god to bilo teško", kaže Đokić.

Nije bilo teško skuckati pismo i poslati ga u Trebinje. U Elektroprivredu je stigla Odluka uprave RiTE Ugljevik da će dok čekaju ugalj uraditi remont termo-pogona.

Pišu da i za remont nemaju sve potrebno.

"Uprava Preduzeća će nastojati da, u okviru raspoloživih kapaciteta po pitanju roba i usluga, izvrši maksimalan obim remontnih aktivnosti u okviru RJ Termoelektrana, a sve iz razloga što za potpun remont nisu sprovedeni planirani postupci nabavke roba i usluga", kažu iz Uprave.

Isporučili 10 puta manje nego što je planirano

Dok čitaju njihove pisanije u Matičnom preduzeću im sabiraju minuse.

Po elektroenergetskom bilansu bilo je predviđeno da RiTE Ugljevik do sada proizvede 150 gigavat časova električne energije a oni su isporučili svega 15 gigavata. Gubici su milionski.

"Po Ugovoru o međusobnim odnosima koji imaju sa Matičnim preduzećem oni su tu izgubili nekih od 22 do 25 miliona maraka. Izgubila je i Elektroprivreda koja nije imala tu energiju za plasman našim krajnjim korisnicima, domaćinstvima i privredi, a i za izvoz kako bi ostvarili dobit", kaže Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove ERS-a.

Đokić najavio finansijske injekcije

Ko će odgovarati za izgubljene milione ministar Đokić nam ne odgovara, ali kaže da će se vjerovatno sve slomiti preko leđa Elektroprivrede.

Ministar još kaže da bi ove godine obje termoelektrane mogle dobiti po jednu dobru finansijsku injekciju.

"Vlada je u ovoj godini planirala da ukoliko se pronađe finansijer da odobri i da izda garanciju za 150 miliona za Ugljevik, 150 miliona za Gacko, da bi ušli u proces revitalizacije", najavljuje Đokić.

Milione jedva čekaju i u Gacku. Ni njima ne fali problema ali kolegama iz Ugljevika šalju podršku.

"Jako je važno pokazati solidarnost svih zavisnih preduzeća i u tom smislu se tako ponašamo, svi treba da dobijemo platu i stanje u RiTE Ugljevik će se sigurno popraviti brzo", kažu oni.

A to brzo je za najmanje šezdeset dana jer će toliko trajati remont u Ugljeviku. Za to vrijeme bi valjalo iskopati koju tonu uglja više, poruka je energo čelnika.