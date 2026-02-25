Logo
Spremaju se milioni za obnovu elektro distributivne mreže u Srpskoj

ATV

25.02.2026

17:26

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je važno u elektro-energetskom sektoru Republike Srpske unaprijediti održavanje i razvoj distributivne mreže, ističući da je Vlada za ove namjene planirala u ovoj godini da rezerviše mogućnost izdavanja garancija za ukupna kreditna zaduženja od 400 miliona KM.

Nakon sastanka sa rukovodstvom preduzeća "Elektrokrajina" i generalnim direktorom "Elektroprivrede Republike Srpske" Lukom Petrovićem, Đokić je izjavio da bi od ukupnog iznosa bile date garancije po 150 miliona KM za kreditna zaduženja koje bi koristile dvije termoelektrane, dok bi 100 miliona KM bilo korišteno za rekonstrukciju distributivne mreže u Republici Srpskoj.

Neprimjeren nestanak struje usljed nevremena

Đokić je rekao novinarima da je neprimjereno da se u periodima kada dođe do naglog pogoršanja vremenskih prilika u pojedinom područjima Republike Srpske dešava prekid u snabdijevanju električnim energijom koji traje pet do šest dana.

On je istakao da podržava napore rukovodstva "Elektrokrajine" da za oko 30 odsto smanji rast troškova na plate koji se u ranijem periodu negativno odražavali na mogućnost investiranja i održavanja mreže.

Đokić je rekao da naknade koje je regulator odobrio nisu dovoljne za distributivna preduzeća i operatore da riješe sve probleme, ali će otkloniti dio problema i obezbijediti više sredstava za investiranje u distributivnu mrežu.

"Vlada Republike Srpske je opredijeljena da podrži operatore distributivnog sistema kako bi došlo do unapređenja distributivne mreže u Srpskoj", istakao je Đokić.

U toku pregovori s evropskom bankom

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović rekao je da je u toku procedura sa jednom evropskom bankom o 43,5 miliona evra za rehabilitaciju distributivne mreže u Republici Srpskoj.

On je naveo da je u planu još jedan segment ulaganja u "Elektrokrajinu" Banjaluka, u modernizaciju, smart tehnologije, mjerenja, daljinska očitavanja, što će doprinijeti kvalitetnijoj kontroli gubitaka na distributivnoj mreži.

Petrović je podsjetio da je u Republici Srpskoj prošao tarifni postupak, čime su obezbijeđeni prihodi za ovo i ostala distributivna preduzeća, ističući da je važno da odobrena sredstva idu u investicioni dio, dok su ranije sredstva korištena na plate radnika na uštrb investicija.

Elektrokrajina posluje pozitivno

On je rekao da preduzeće "Elektrokrajina", koje ima 1331 radnika, posluje pozitivno, te da će ovu godinu završiti sa oko milion KM u plusu.

"U ovom preduzeću nedostaje terenskih radnika, zbog čega je potrebno obezbijediti dodatna sredstva za nagrađivanje radnika koji su na terenu i obezbjeđuju distruibutivnu djelatnost", zaključio je Petrović.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Elektrokrajina" Saša Popović rekao je da je na sastanku bilo govora o prekidima u snabdijevanju električnom energijom, koji su izraženi u rubnim područjima koje snabdijeva ovo preduzeće, na Kupresu, dijelu područja prema Sanskom Mostu i Krupe na Uni.

Popović je naveo da se prekidi dešavaju i u drugim terenskim jedinicama Prnjavor, Čelinac i Banjaluka.

On je dodao da je bilo riječi o planovima za rješavanje ove problematike iz vlastitih sredstava, kao i investicijama iz kreditnih sredstava.

Struja

električna energija

Luka Petrović

Petar Đokić

Elektroprivreda Republike Srpske

"Elektrokrajina"

Elektrokrajina

