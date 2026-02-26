Jedan klik do savršene poruke: Viber dobija novu funkciju

Logo
Један клик до савршене поруке: Вибер добија нову функцију
Foto: Pexels

Aplikacija Viber najavila je novu AI funkciju koja bi mogla značajno da promijeni svakodnevnu komunikaciju. Opcija pod nazivom AI dotjerivanje poruka (AI Message Polish) omogućava korisnicima da prije slanja automatski unaprijede tekst od ispravke grešaka do prilagođavanja tona i prevoda na drugi jezik.

U praksi, to znači da poruke napisane u žurbi mogu postati jasnije, profesionalnije ili prilagođene situaciji u samo nekoliko dodira. Umesto naknadnog objašnjavanja ili ispravljanja, sistem nudi unapređenu verziju poruke pre nego što ona stigne do sagovornika.

Kako funkcioniše AI dotjerivanje poruka

Nova opcija integrisana je direktno u polje za unos teksta. Dovoljno je kliknuti na dugme „AI dotjerivanje poruke“ koje se nalazi desno od prostora za kucanje, a zatim izabrati željenu radnju stilizovanje, promjenu tona ili prevod.

Korisnik potom može da prihvati predloženu verziju ili da je dodatno izmjeni prije slanja. Sistem automatski ispravlja tipografske greške, prilagođava stil komunikacije i optimizuje ton u skladu sa kontekstom poruke, čineći komunikaciju preciznijom i jasnijom.

Saradnja sa OpenAI i pitanje privatnosti

Nova funkcionalnost razvijena je u saradnji sa kompanijom OpenAI. Iz Vibera navode da se sadržaj poruka ne koristi za treniranje AI modela, kao i da se obrađeni tekst briše odmah nakon završetka obrade.

Kompanija ističe da je funkcija usklađena sa pravilima o privatnosti i bezbjednosti podataka. U vremenu kada je zaštita komunikacije jedno od ključnih pitanja za korisnike, upravo transparentnost u vezi sa obradom podataka može imati presudnu ulogu u prihvatanju novih AI alata.

Kada stiže korisnicima u Srbiji

AI dotjerivanje poruka uskoro će biti dostupno svim korisnicima u Srbiji koji koriste mobilne uređaje sa iOS i Android operativnim sistemima. Funkcija će biti dio redovnog ažuriranja aplikacije i biće integrisana bez potrebe za dodatnim instalacijama.

Ova dostupnost na oba velika mobilna sistema znači da će nova opcija biti široko primjenljiva, bez obzira na tip uređaja koji korisnici koriste. Time Viber dodatno širi dostupnost svojih AI alata na domaćem tržištu.

Viber širi AI ekosistem unutar aplikacije

Nova funkcija predstavlja nastavak strategije kompanije Viber da integriše vještačku inteligenciju u svakodnevnu komunikaciju. Ranije su predstavljeni AI sažetak prepiski i AI sažetak linkova, a najavljeni su i dodatni asistenti u narednom periodu.

Sve to ukazuje na trend u kojem aplikacije za dopisivanje postaju pametniji komunikacioni asistenti, a ne samo kanali za razmenu poruka. Uvođenjem AI dotjerivanja poruka, Viber dodatno približava automatizovanu obradu teksta svakodnevnoj upotrebi, prenosi Kurir.

