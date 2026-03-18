Budimir: Dejtonska BiH ne postoji ni pravno ni faktički

Dejtonska BiH ni pravno ni faktički više ne postoji, a sve veća međunarodna kriza ima potencijal da se reflektuje na unutrašnje odnose, dodatno produbljujući postojeće podjele, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Budimir je napomenuo da se u Sarajevu svi pozivaju na Dejton kada im je to potrebno.

On smatra da je problem što su Bošnjaci u institucijama na nivou BiH stvorili političku kulturu dominacije, što je jako opasno.

"Do čega to dovodi? Do toga kad Sena Uzunović više ne poštuje ništa i jasno je da je pravosuđe potpuno u funkciji određene politike. Najtužnije je što u tome učestvuje jedan broj Hrvata i Srba, misleći da se to njih neće ticati u jednom trenutku", rekao je Budimir za RTRS.

On je naveo da prijetnju u BiH stvara pokušaj da se obezglavi jedan narod, pojasnivši da su predsjedniku Republike Srpske oduzeli mandat van Ustava, osudili ga, a riječ je o najjačoj političkoj ličnosti na Balkanu, što je definitivno Milorad Dodik.

Budimir smatra da BiH može da funkcioniše isključivo kroz dogovor domaćih političkih aktera, ali da upravo u tom segmentu leži jedan od ključnih problema savremenog političkog života u zemlji.

On je rekao da se tokom proteklih decenija razvila specifična politička kultura koja se često opisuje kao kultura protektorata, u kojoj značajnu ulogu imaju međunarodni faktori, ali i domaće političke elite oblikovane u specifičnim istorijskim okolnostima.

"Jedna od teza koja se često pojavljuje u javnom prostoru jeste ideja o pokušaju stvaranja `sintetičke nacije` i `sintetičke države`. Takav pristup podrazumijeva potiskivanje istorijskog kontinuiteta i identiteta konstitutivnih naroda, Srba, Hrvata, ali i Bošnjaka, uz nastojanje da se oblikuje novi, jedinstveni identitet zasnovan na građanskom principu", naveo je Budimir.

Prema njegovim riječima, posebno osjetljivo pitanje odnosi se na tumačenje i primjenu Dejtonskog sporazuma, dodavši da se Sarajevo na njega poziva kada mu to odgovara.