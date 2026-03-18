Dodik: Ne bih Granasu objašnjavao šta je srpski narod kroz istoriju dobio od Rusije, a šta od vas koji nam danas dijelite lekcije

Ne bih njemačkom ambasadoru Alfredu Granasu objašnjavao šta je srpski narod kroz istoriju dobio od Rusije, a šta od vas koji nam danas dijelite lekcije, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik i naglasio da je to i istorijski i danas – neuporedivo u korist Rusije.

Za ambasadora Njemačke u BiH Alfreda Granasa čuo sam odavno. Bio je šef kabineta Karlosa Vestendorpa u vrijeme kada je visoki predstavnik počeo da primjenjuje tzv. bonska ovlašćenja. Zbog toga me pomalo čudi što danas, kao ambasador Njemačke, govori jezikom politike koja je i tada bila pravno sporna, rekao je Dodik reagujući na intervju njemačkog ambasadora u kojem je komentarisao šta Rusija daje Republici Srpskoj.

Uostalom, kaže Dodik, sam Vestendorp je to otvoreno priznao: Na bonskoj konferenciji uspjeli smo da uvedemo način na koji visoki predstavnik može da donosi te odluke, što, pravno gledajući, nije baš u skladu sa Dejtonom. Moram priznati da to i nije bilo baš legalno.

- Danas, sudeći po njegovom intervjuu, ambasador kao nekadašnji šef kabineta Vestendorpa nastavlja upravo onu praksu koju je njegov tadašnji nadređeni nazvao kršenjem Dejtonskog sporazuma. A baš Nijemci, nakon užasa koje je svijet doživio zbog kršenja Versajskog ugovora, trebalo bi najbolje da razumiju koliko je važno poštovati međunarodne sporazume poput Dejtona - poručio je Dodik na Iks-u.

Koliko znam, a znam, dodaje, ambasadori ne bi trebali da se miješaju u unutrašnje stvari zemlje domaćina.

- Ambasador Njemačke je očigledno završio neke druge škole, ali su mu likovi iz prošlosti uzor za nelegalnu praksu. Ambasador krši međunarodne konvencije i ugrožava i onako nizak nivo razumijevanja srpskog i njemačkog naroda. Sankcije o kojima priča su dio nemoći Njemačke i sada je jasno koliko je opravdano što je Šmit koji se lažno predstavlja na listi naših sankcija. Pisaćemo vašem ministru kako se nedolično ponašate i kako kršite međunarodne konvencije. Saćekaćemo odgovor, kada ste vi u pitanju nigdje nam se ne žuri - kaže Dodik.

Poručuje da će zavisno od njegove reakcije, zavisiti i naš stav.

- Reciprocitet je u osnovi diplomatije. Do tada pričajte sa opozicijom, oni su i onako vaš proizvod - kaže Dodik.

Poručuje da je tačno da podržava predsjednika Rusije Vladimira Putina.

- I ne bih ambasadoru objašnjavao šta je srpski narod kroz istoriju dobio od Rusije, a šta od vas koji nam danas dijelite lekcije. I istorijski i danas – to je neuporedivo u korist Rusije. Rusija je bila uz srpski narod u najtežim istorijskim trenucima, kada su drugi ćutali ili nas bombardovali. Rusija je bila glas koji je branio međunarodno pravo kada su drugi pokušavali da ga pregaze. Rusija je bila zemlja koja je razumjela našu borbu za očuvanje identiteta, slobode i prava da odlučujemo o svojoj sudbini - rekao je Dodik.

Poručuje da nema riječi niti pritiska koji to može promijeniti u svijesti srpskog naroda.

- To je odnos koji nije zasnovan na pritiscima i ucjenama, nego na istorijskom pamćenju, poštovanju i uzajamnom razumijevanju. Mogu samo da primijetim da se ambasador sada sjetio ekonomije. Mi u Republici Srpskoj poštujemo svaku investiciju i značaj njemačke privrede. Ali istina je jednostavna: kroz saradnju sa Rusijom svi zajedno – i Republika Srpska, i BiH, i zapadni Balkan, pa i njemačka privreda – mogli smo imati najjeftiniji gas u Evropi i snažan ekonomski razvoj. Do toga nije došlo upravo zato što ste vi neodgovorno survali vaše šanse da i dalje ekonomski jačate, te što se kršenjem Dejtona i političkim blokadama takvi projekti zaustavljaju na štetu svih - poručio je Dodik.

Mi to razumijemo, dodaje Dodik, iako vidimo da sama Njemačka istrajava u politici neprijateljstva prema Rusiji koja je ekonomski najviše koštala upravo Njemačku – njenu privredu i njene građane.

- I da budem jasan. Danas podržavamo predsjednika Trampa i podržavamo Izrael. Iskreno, iz intervjua ambasadora nisam siguran na kojoj je strani. U svijetu koji izlazi iz magle koju su politike poput njegove spustile na njega, za nas je situacija kristalno jasna. Još na samom kraju nešto, pričali ste o uvredama. Zamislite vi! Vi nama vrijeđate inteligenciju i istorijsko pamćenje. Ne bih sada o prvom i drugom svjetskom ratu, o koncentracionim logorima za Srbe i Jevreje, o Genšeru, o vama ambasadore, o Šmitu sljedećom prilikom hoću, a siguran sam da će je biti - kaže Dodik i dodaje: Srbi se nisu protivili ujedinjenju njemačkog naroda, zašto vama smeta takva težnja srpskog naroda. Mislite da smo manje vrijedni?

Poručuje da se prestanu miješati u rukovođenje Centralnom izbornom komisijom.

- To nije vaš mandat. Nismo ni mi od juče, ne radite to iz ljubavi prema narodima u BiH, već zbog svoje koristi. Korupcija je krivično djelo i po zakonima vaše zemlje. Vjerujem da to znate - poručio je Dodik.