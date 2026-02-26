Logo
Ruski naučnici razvili ultraljubičasti filter koji usporava starenje kože

Око, кожа
Foto: Pixabay/analogicus

Ruski naučnici razvili su ultraljubičasti filter za kremu za sunčanje koji podmlađuje, štiti od gnojnih upala i inhibira rast bakterija, saopštila je pres-služba Tomskog državnog univerziteta.

Kako se navodi, UV filter koji su razvili naučnici pokazuje antioksidativnu aktivnost koja prevazilazi aktivnost vitamina C.

„Štaviše, on inhibira rast bakterija, uključujući Staphylococcus aureus i E. coli, čime sprječava rizik od gnojne upale kože. Za razliku od titanijum i cink oksida, koji se tradicionalno koriste u kremama, ovaj novi razvoj ne samo da štiti kožu od ultraljubičastog zračenja već i usporava starenje neutralizacijom slobodnih radikala“, saopštio je Univerzitet.

Туширање

Zdravlje

Navike tokom tuširanja koje uništavaju kožu

Prema riječima Svetlane Kuznjecove, profesora na Katedri za neorgansku hemiju Hemijskog fakulteta Tomskog državnog univerziteta, UV filter je baziran na takozvanoj pametnoj komponenti, cerijum-dioksidu, koja pomaže u sprečavanju opekotina od sunca, razvoja kožnih lezija i rasta bakterija, i usporava proces starenja neutralizacijom štetnih radikala na površini kože.

Proizvod je hipoalergen i pogodan za osjetljivu kožu.

Prema riječima naučnika, dobijene čestice bi, pored kozmetike, mogle da se dodaju lakovima za nokte i bojama, što bi sačuvalo boju i zaštitilo ih od degradacije usljed svjetlosti.

(sputnik srbija)

Koža

starenje

