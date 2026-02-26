Logo
Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

Izvor:

Agencije

26.02.2026

14:05

Радник пао са зграде
Foto: ATV

Sindikat građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske zatražio je hitnu vanrednu inspekcijsku kontrolu svih gradilišta u Srpskoj i kompletnu reviziju akata o procjeni rizika na radnom mjestu.

Stručni saradnik za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Aleksandra Jakšić rekla je da je u oblasti građevinarstva u Srpskoj od 2017. do septembra 2025. godine na radnom mjestu poginulo 30 radnika, a 151 radnik je teže povrijeđen, prenijela je Srna.

kaciga radnik gradjevina pixabay

Hronika

Nova tragedija na gradilištu: Preminuo radnik koji je pao sa skele

Predsjednik Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Dragana Vrabičić rekla je da život radnika nema cijenu i pozvala sve republičke institucije da ozbiljno pristupe ovom pitanju.

Ona je ukazala na neophodnost da utvrđivanje uzroka svake pogibije na radu bude transparentno i da se objave i rezultati.

Ротација-илустрација

Hronika

Nova tragedija: Radnik poginuo na gradilištu u Prijedoru

- Potrebno je i pokretanje disciplinskih i krivičnih postupaka i da sankcije i kazne budu veće - rekla je Vrabičićeva u Banjaluci nakon vanredne sjednice Republičkog odbora Sindikata građevinarstva.

