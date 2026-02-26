Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

Izvor:
Sindikat građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske zatražio je hitnu vanrednu inspekcijsku kontrolu svih gradilišta u Srpskoj i kompletnu reviziju akata o procjeni rizika na radnom mjestu.
Stručni saradnik za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Aleksandra Jakšić rekla je da je u oblasti građevinarstva u Srpskoj od 2017. do septembra 2025. godine na radnom mjestu poginulo 30 radnika, a 151 radnik je teže povrijeđen, prenijela je Srna.
Predsjednik Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Dragana Vrabičić rekla je da život radnika nema cijenu i pozvala sve republičke institucije da ozbiljno pristupe ovom pitanju.
Ona je ukazala na neophodnost da utvrđivanje uzroka svake pogibije na radu bude transparentno i da se objave i rezultati.
- Potrebno je i pokretanje disciplinskih i krivičnih postupaka i da sankcije i kazne budu veće - rekla je Vrabičićeva u Banjaluci nakon vanredne sjednice Republičkog odbora Sindikata građevinarstva.
