Koristite li ovu android opciju? Olakšaće vam mnoge stvari

Android već ima funkciju koja omogućava da uređaj ostane otključan u sigurnom okruženju, ali veliki broj korisnika nikada ne zalazi dovoljno duboko u podešavanja da bi je pronašao.

U pitanju je opcija koja može ubrzati svakodnevno korišćenje telefona i učiniti ga praktičnijim, a da pritom ne ugrozi bezbjednost kada izađete napolje.

Šta je Smart anlok kako funkcioniše

Funkcija Smart anlok, na novijim verzijama Androida poznata i kao ikstend anlok, omogućava telefonu da ostane otključan kada prepozna da se nalazite u pouzdanom okruženju.

To može biti vaš dom, automobil, pametni sat ili drugi uređaj sa kojim je telefon povezan putem blutut veze. Kada sistem procijeni da ste na sigurnoj lokaciji, uređaj neće tražiti pin ili biometriju svaki put kada ga aktivirate.

Čim napustite to okruženje ili se prekine veza sa pouzdanim uređajem, telefon se automatski vraća na standardnu zaštitu.

Gdje se nalazi ova opcija

Na većini Android telefona funkciju možete pronaći ovdje:

Podešavanja > Bezbjednost i privatnost > Smart anlok ili ikstend anlok

Na Samsung uređajima putanja je obično:

Podešavanja > Zaključani ekran > Smart lok

U okviru podešavanja moguće je odabrati:

-pouzdanu lokaciju, na primer vašu kućnu adresu

-pouzdane uređaje kao što su sat, automobil ili slušalice

-opciju da telefon ostane otključan dok je kod vas

Zašto je ova funkcija korisna

Za mnoge korisnike telefon je alat koji koriste desetine puta dnevno. Svako dodatno unošenje pin koda oduzima vrijeme i prekida tok rada. Kada ste kod kuće, takva zaštita često nije neophodna u istoj mjeri kao napolju.

Smart anlok omogućava brži pristup aplikacijama, porukama i internetu bez stalnog potvrđivanja identiteta. Telefon ostaje praktičan, ali i dalje zadržava bezbednosni mehanizam kada izađete iz sigurnog okruženja

.

Na šta treba obratiti pažnju

Iako je funkcija praktična, preporučuje se da je koristite isključivo na lokacijama kojima u potpunosti vjerujete. Aktiviranje na javnim mjestima ili u prostorima sa velikim brojem ljudi može povećati rizik od neovlašćenog pristupa uređaju. Pametno podešavanje znači i pametno korišćenje.

Opcija koju mnogi otkrivaju tek kasnije

Android je pun skrivenih podešavanja koja mogu promijeniti način na koji koristite telefon. Smart anlok je jedno od onih koje mnogi primijete tek kada im neko ukaže na njega.

Ako vam je dosadilo stalno unošenje pin koda kod kuće, ova mala promjena u podešavanjima može učiniti svakodnevnu upotrebu telefona znatno jednostavnijom.

(kurir)