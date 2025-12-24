Logo
Large banner

Malver zarazio skoro dva miliona Android uređaja širom svijeta

Izvor:

B92

24.12.2025

10:12

Komentari:

0
Малвер заразио скоро два милиона Андроид уређаја широм свијета

Prema izvještaju stručnjaka kompanije DžLab, Kimvolf se koristi za izvođenje snažnih DDoS napada, koji mogu da obore veb sajtove, onlajn servise i mrežnu infrastrukturu. Tokom samo nekoliko dana u novembru, botnet je uputio više od 1,7 milijardi komandi za pokretanje ovakvih napada.

Zabrinjava i podatak da je jedan od domena korišćenih za upravljanje botnetom nakratko dospio među najposjećenije internet adrese na svijetu, čak nadmašivši i Gugl, što jasno pokazuje razmjere ove operacije.

Хрватска

Region

Hrvatskoj prijeti opasnost koja je zadesila sjever Afrike

Istraživači navode da Kimvolf ima i dodatne mogućnosti, od prosljeđivanja internet saobraćaja, preko daljinskog pristupa zaraženim uređajima, do upravljanja fajlovima, što ga čini ozbiljnom bezbjednosnom prijetnjom.

Botnet koristi i napredne metode za prikrivanje aktivnosti, uključujući šifrovanu komunikaciju i oslanjanje na blokčejn domene, čime se otežava njegovo gašenje.

Širenje i uzroci infekcije

Infekcije su zabilježene u više od 200 zemalja i regiona, a stručnjaci upozoravaju da bi stvarni broj zaraženih uređaja mogao da bude i veći. Kao najčešći uzrok navodi se korišćenje zastarjelog softvera, nepoznatih aplikacija i nebezbjednih izvora instaliranja.

Korisnicima se savjetuje da redovno ažuriraju svoje Android uređaje, koriste aplikacije isključivo iz pouzdanih izvora i po mogućstvu ograniče pristup internetu na uređajima koji to ne zahtijevaju stalno, prenosi B92.

Podijeli:

Tag:

Android

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хрватској пријети опасност која је задесила сјевер Африке

Region

Hrvatskoj prijeti opasnost koja je zadesila sjever Afrike

2 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Ove tri zemlje ni danas nisu priznale Hrvatsku

2 h

0
Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

Hronika

Rođo lažirao 260 računa: Od MIP-a naplatio 67.000 KM

2 h

0
Ове јутарње навике многи сматрају здравим, а заправо су кобне по желудац

Zdravlje

Ove jutarnje navike mnogi smatraju zdravim, a zapravo su kobne po želudac

2 h

0

Više iz rubrike

Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Najgori internet pregledač za privatnost korisnika

1 d

0
Италија казнила Епл са 115 милиона долара

Nauka i tehnologija

Italija kaznila Epl sa 115 miliona dolara

1 d

0
Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Nauka i tehnologija

Samsung predstavlja frižider s vještačkom inteligencijom

2 d

0
Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

Nauka i tehnologija

Evo šta više nećete moći da radite na Instagramu

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

12

01

Minić: Odluka Hrvatske ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner