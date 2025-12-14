Budite oprezni: Novi Android virus zaključava telefone i snima žrtve

Istraživači Zimperium zLabs-a otkrili su novi Android malver nazvan DroidLock, koji se ponaša poput ransomware-a, omogućavajući napadačima da potpuno preuzmu kontrolu nad zaraženim uređajem.

Prema izvještaju, DroidLock trenutno cilja korisnike u Španiji, šireći se preko lažnih fišing sajtova. Kada se instalira, malver koristi obmanjujuće tehnike, uključujući lažne poruke o sistemskim ažuriranjima, kako bi prikazao upozorenje preko cijelog ekrana i izvršio pritisak na žrtvu da kontaktira napadače.

Višnu Pratapagiri, istraživač bezbjednosti u Zimperiumu i autor izvještaja, navodi da DroidLock funkcioniše kao ransomware, dizajniran da potpuno zaključa telefon žrtve.

DroidLock je tehnički vrlo sofisticiran. Malver koristi 15 različitih komandi za komunikaciju sa komandno-kontrolnim (C2) serverom.

Svijet Za vrtače u Turskoj kažu da su biblijsko proročanstvo: "Bog se kreće"

Za razliku od klasičnog ransomware-a, DroidLock ne šifruje fajlove, ali i bez toga može da nanese ozbiljnu štetu. Zloupotrebljava Device Administrator dozvolu, što mu omogućava da potpuno obriše uređaj, promeni PIN ili lozinku i trajno zaključa uređaj.

Jedna od najopasnijih funkcija je krađa poverljivih podataka. DroidLock koristi dvostruke overlej ekrane (lažne ekrane koji se prikazuju preko legitimnih aplikacija) kako bi prikupio šablone za otključavanje ekrana, lozinke aplikacija i druge osetljive podatke.

Nauka i tehnologija Zašto neke životinje jedu svoje mladunce: Naučnici otkrivaju koji faktori utiču na kanibalizam

Malver takođe može da strimuje ekran u realnom vremenu i da daljinski upravlja uređajem putem VNC-a.

DroidLock konstantno snima i prenosi sadržaj ekrana na udaljeni server, što napadačima omogućava da vide sve što se prikazuje na telefonu, uključujući lozinke, MFA kodove i druge osetljive podatke. Istraživači su potvrdili i mogućnost slikanja žrtve prednjom kamerom.

Ovaj malver je posebno opasan jer su mobilni uređaji često najslabije zaštićena tačka pristupa poslovnim sistemima. Jedan klik na link može dovesti do potpunog kompromitovanja uređaja, ugrožavajući i lične i poslovne podatke. Istraživanje je takođe otkrilo da DroidLock može daljinski da kontroliše svaki dio telefona.