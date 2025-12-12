Ovi automobili se najmanje kvare, a nadmašiće i savremene tehnologije

Ako tražite automobil koji vas neće iznevjeriti ni nakon stotina hiljada pređenih kilometara, stižu dobre vijesti.

Stručnjak Valerij Antufjev sastavio je listu vozila koja su sinonim za dugovječnost. Na njoj dominiraju japanski modeli, ali ima i nekoliko iznenađenja iz Evrope.

Pouzdanost automobila ključna je za svakog vozača, posebno kada je riječ o polovnim vozilima. Ova lista ne samo da pomaže kupcima da donesu informisanu odluku, već i pokazuje kako jednostavniji dizajn može biti prednost u odnosu na savremene, tehnološki složene modele. Dugovečnost ovih automobila znači manje troškova i manje stresa za vlasnike.

Koji automobili su na listi?

Šest od devet mkjesta zauzimaju japanski modeli, poznati po svojoj izdržljivosti. Tojota RAV4 i Land Kruzer Prado sa motorom 3ZR-FAE, Honda CR-V i Akord sa R20A agregatom, kao i Micubiši Lancer i Outlander sa motorom 4B11, prednjače u pouzdanosti.

Iznenađenje dolazi iz Evrope – Reno i Dačia modeli, poput Megana, Logana i Sandera sa motorom K4M 16V, takođe su se našli na listi. Ovaj motor od 1.6 litara poznat je po jednostavnoj konstrukciji i niskim troškovima održavanja, uz uslov redovne zamjene zupčastog kaiša na svakih 60.000 km.

„Ovi automobili su dokaz da jednostavniji dizajn i kvalitetna izrada mogu da nadmaše savremene tehnologije kada je u pitanju dugovječnost. Ako se pravilno održavaju, mogu preći preko 400.000 kilometara bez ozbiljnih kvarova,“ izjavio je Antufjev, šef odjeljenja za procjenu vozila kompanije Alfa Leasing Group.

Da li su stariji modeli bolji?

Podaci pokazuju da složenost modernih vozila često ne ide u korist dugotrajnosti. Stariji modeli su jednostavniji za održavanje i popravljanje, dok savremeni automobili, pretrpani tehnologijama, povećavaju rizik od kvarova. Ako tražite pouzdan polovan automobil, ovi modeli su siguran izbor, smatraju stručnjaci.

Ako ste u potrazi za vozilom koje će vas služiti godinama, razmislite o ovim modelima – možda je baš jedan od njih vaš sljedeći automobil, prenosi Blic.