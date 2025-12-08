Logo
Da li znate čemu zaista služe tanke linije na zadnjem staklu automobila?

Izvor:

Agencije

08.12.2025

07:42

Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?
Foto: Unsplash

Ako ste se ikada pitali se čemu služe misteriozne tanke linije koje se pružaju preko zadnjeg stakla automobila, imamo odgovor za vas.

Na prvi pogled deluju kao dekoracija ili čak vizuelna smetnja, ali moderne tehnologije često kriju funkcije koje su mnogo važnije nego što na prvi pogled može da izgleda. Bez njih bi vožnja tokom zime bila gotovo nemoguća.

Iako se mnogima čine kao nebitan detalj, tanke pruge na zadnjem staklu automobila imaju jasnu i važnu ulogu - sprječavanje magljenja i smrzavanja stakla. One nisu ukras, već izuzetno tanke metalne žice obložene smolom, postavljene direktno na staklo ili između njegovih slojeva. Te žice pripadaju sistemu zadnjeg grijača stakla. Kada kroz njih prođe električna struja, stvara se otpor, a otpor generiše toplotu. Upravo ta toplota uklanja kondenzaciju, a zatim otapa i led koji se tokom hladnih jutara uhvati na staklu. Na taj način obezbjeđuju jasnu vidljivost vozaču, što je ključno za bezbednu vožnju u zimskim i maglovitim uslovima.

Zato ne iznenađuje što vozači često primjete da je prednje staklo odmaglilo, a zadnje i dalje mutno ili zaleđeno.

Šta kad dođe do kvara?

Kada sistem zadnjeg grejača prestane da radi, problem obično nije u vremenu ili lošoj sreći, već u jednom od nekoliko tipičnih uzroka.

Najčešći razlozi zbog kojih zadnje staklo ne odmagljuje su sljedeći:

Pregorio osigurač - Zadnji grijač troši dosta energije, pa se dešava da osigurač pregori. To je najjednostavniji kvar koji se rješava običnom zamjenom osigurača.

Prekinuta mreža žica - Ukoliko je neka od linija oštećena, dolazi do prekida u strujnom kolu i žica prestaje da grije. Oštećenja nastaju čišćenjem, grebanjem ili pritiskanjem predmeta na zadnju policu. Popravka je moguća, bilo uz specijalni set, bilo kod stručnjaka.

Kvar prekidača - Ako taster za uključivanje odmagljivača izgubi funkciju, sistem se ne može aktivirati. Ovo je najkomplikovaniji i najskuplji oblik kvara i zahtijeva servisiranje.

Tag:

Automobil

