Tramp razočaran u Zelenskog

Izvor:

Tanjug

08.12.2025

07:28

Komentari:

0
Трамп разочаран у Зеленског
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć, nakon trodnevnih razgovora između Vašingtona i Kijeva na Floridi, da predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski "nije spreman" da potpiše mirovni prijedlog SAD sa ciljem okončanja rata sa Rusijom, prenosi Si-En-En.

- Malo sam razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog, to je bilo prije nekoliko sati. Njegovom narodu se to dopada, ali on to nije uradio - rekao je u nedjelju uveče Tramp u razgovoru sa novinarima.

Никола Јокић

Košarka

Pogledajte Jokićevo dodavanje preko cijelog terena

Tramp je dodao da se Rusija, kako vjeruje, slaže sa predloženim sporazumom, ali da nije siguran da i Zelenskom taj prijedlog odgovara.

Ruski predsjednik Vladimir Putin nije javno odobrio plan Bijele kuće, a američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner su se sa njim sastali u Kremlju prošle nedjelje, ali nisu uspjeli da postignu jasan pomak.

S druge strane, pregovori između američkih i ukrajinskih zvaničnika završili su se u subotu bez očiglednog napretka, a Zelenski je nazvao razgovore "konstruktivnim, mada ne i lakim", navodi "Gardijan".

Брајан Волш-01122025

Svijet

Brajan Volš djecu ostavio kod bejbisiterke, pa obavljao "prljave poslove"

Trampov komentar je uslijedio uoči današnjeg sastanka Zelenskog u Londonu sa premijerom Velike Britanije Kirom Starmerom i liderima Francuske i Njemačke o nastavku razgovora između SAD i Ukrajine.

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

