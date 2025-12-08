Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni

Poluostrvo Kamčatku na dalekom istoku Rusije danas je pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštila je Glavna uprava ruskog Ministarstva za vanredne situacije za region.

- Prema podacima kamčatskog ogranka Geofizičke službe Ruske akademije nauka, osetan naknadni potres nakon seizmičkog događaja od 30. jula zabilježen je u Tihom okeanu popodne 8. decembra - navela je služba, prenosi agencija RIA Novosti.

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru u Tihom okeanu, na dubini od 15 kilometara, na udaljenosti od 211 kilometar jugoistočno od gradskog okruga Petropavlovsk-Kamčatski.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija, ali je zabilježena manja materijalna šteta.

Oštećena je zgrada Centralne okružne bolnice Sjevero-Kurilska u Sahalinskoj oblasti, gdje je pukla cijev za grijanje.

Zemljotres koji je pogodio region 30. jula bio je jedan od najjačih od 1900. godine, sa magnitudom od 8,8 stepeni Rihterove skale, podsjeća RIA i dodaje da, od tada, naučnici svakodnevno bilježe naknadne potrese.