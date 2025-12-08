Logo
Large banner

Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni

Izvor:

Tanjug

08.12.2025

07:17

Komentari:

0
Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени
Foto: Pixabay

Poluostrvo Kamčatku na dalekom istoku Rusije danas je pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštila je Glavna uprava ruskog Ministarstva za vanredne situacije za region.

- Prema podacima kamčatskog ogranka Geofizičke službe Ruske akademije nauka, osetan naknadni potres nakon seizmičkog događaja od 30. jula zabilježen je u Tihom okeanu popodne 8. decembra - navela je služba, prenosi agencija RIA Novosti.

Тајланд-Камбоџа-08122025

Svijet

Tajland napao Kambodžu

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru u Tihom okeanu, na dubini od 15 kilometara, na udaljenosti od 211 kilometar jugoistočno od gradskog okruga Petropavlovsk-Kamčatski.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija, ali je zabilježena manja materijalna šteta.

Oštećena je zgrada Centralne okružne bolnice Sjevero-Kurilska u Sahalinskoj oblasti, gdje je pukla cijev za grijanje.

spc crkva manastir

Društvo

Slavimo Svetog Klimenta: Danas ne treba raditi teške fizičke poslove

Zemljotres koji je pogodio region 30. jula bio je jedan od najjačih od 1900. godine, sa magnitudom od 8,8 stepeni Rihterove skale, podsjeća RIA i dodaje da, od tada, naučnici svakodnevno bilježe naknadne potrese.

Podijeli:

Tagovi:

Kambodža

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а

Republika Srpska

Proganjanje u Republici Srpskoj u porastu, žrtve uhode i putem GPS-a

1 h

0
Сједница Савјета министара

BiH

Sjednica Savjeta ministara

1 h

0
Минић наставља консултације за израду буџета

Republika Srpska

Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta

2 h

0
У Српској почиње исплата пензија

Republika Srpska

U Srpskoj počinje isplata penzija

2 h

0

Više iz rubrike

Тајланд Камбоџа

Svijet

Tajland napao Kambodžu

1 h

0
Бака на Фејсбуку подијелила фотографије тек рођеног унука, па замало завршила у затвору

Svijet

Baka na Fejsbuku podijelila fotografije tek rođenog unuka, pa zamalo završila u zatvoru

2 h

0
Гузман Кастро

Svijet

Poslala otrovne maline da bi se osvetila ljubavniku: Stradale nevine djevojčice

11 h

0
Холандски Ф-35

Svijet

Uzbuna u Holandiji: Poletjeli borbeni avioni

11 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

08

52

Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

08

44

Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

08

42

Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

08

42

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner