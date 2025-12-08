Sjednica Savjeta ministara

Izvor:
Savjet ministara trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra Prijedlog odluke o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, kao privremenog tijela, kao i nacrte zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Sudu BiH.
Evropska komisija zvaničnim prihvatanjem Reformske agende otključala je fond vrijedan 976,6 miliona evra za BiH, ali je povlačenje novca uslovljeno sprovođenjem reformi iz agende.
Dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača i dalje su na čekanju, zbog stalnog nastojanja političkog Sarajeva da se reformama procesi dodatno centralizuju, a pregovarač izabere po njihovoj želji.
Novi pokušaj je danas.
