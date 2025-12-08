Logo
Sjednica Savjeta ministara

Izvor:

ATV

08.12.2025

07:02

Savjet ministara trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra Prijedlog odluke o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, kao privremenog tijela, kao i nacrte zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Sudu BiH.

Evropska komisija zvaničnim prihvatanjem Reformske agende otključala je fond vrijedan 976,6 miliona evra za BiH, ali je povlačenje novca uslovljeno sprovođenjem reformi iz agende.

savo minić

Republika Srpska

Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta

Dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača i dalje su na čekanju, zbog stalnog nastojanja političkog Sarajeva da se reformama procesi dodatno centralizuju, a pregovarač izabere po njihovoj želji.

Novi pokušaj je danas.

Savjet ministara BiH

