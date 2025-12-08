U Srpskoj počinje isplata penzija

Izvor:
ATV
08.12.2025
06:57
U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za novembar u ukupnom iznosu 168 miliona KM.
Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja, saopšteno je iz Ministarstva finansija.
Vlada Republike Srpske će početkom naredne godine, izvršiti redovno usklađivanje penzija, čime će penzije biti dodatno uvaćane.
