Gradi se najveći ratni brod u Evropi vrijedan 10 milijardi evra

28.12.2025

12:41

Francuska je zvanično pokrenula jedan od najvećih vojno-industrijskih projekata u svojoj istoriji – izgradnju novog nuklearnog nosača aviona, koji će biti najveći ratni brod ikada izgrađen u Evropi.

Vrednost projekta procjenjuje se na oko 10 milijardi evra, a brod bi u operativnu upotrebu trebao ući 2038. godine.

Novi nosač aviona zamijeniće postojeći Šarl de Gol jedini francuski nosač aviona koji je u službi još od 2001. godine, prenosi BiznisInfo.ba.

Najveći i najsnažniji brod koji je Francuska ikada gradila

Prema zvaničnim informacijama, novi nosač aviona imaće:

  • deplasman od oko 78.000 do 80.000 tona,
  • dužinu od oko 310 metara,
  • širinu do 85 metara,
  • kapacitet za više od 30 borbenih aviona,
  • posadu od oko 2.000 ljudi,
  • nuklearni pogon, što mu omogućava dugotrajne misije bez dopune goriva.

Time će postati najveći ratni brod ikada izgrađen u Evropi, i jedan od tehnološki najnaprednijih na svijetu.

“Moramo biti snažni da bismo sačuvali sigurnost”

Francuski predsjednik Emanuel Makron potvrdio je projekat tokom obraćanja francuskim vojnicima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naglasivši da je riječ o strateškoj odluci.

– U vremenima nestabilnosti moramo biti snažni kako bismo sačuvali sigurnost i kredibilitet Francuske – poručio je Makron.

Prema njegovim riječima, novi nosač aviona predstavlja ključni dio francuske vojne strategije i sposobnosti delovanja širom svijeta.

Ogroman industrijski i ekonomski projekat

Izgradnja broda uključiće stotine kompanija i hiljade radnika, a očekuje se snažan podsticaj za francusku vojnu, brodograđevinsku i tehnološku industriju.

Projekat će trajati više od decenije, a osim vojne uloge, ima i snažan industrijski i strateški značaj za evropsku odbrambenu autonomiju.

