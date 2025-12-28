Gradi se najveći ratni brod u Evropi vrijedan 10 milijardi evra

Francuska je zvanično pokrenula jedan od najvećih vojno-industrijskih projekata u svojoj istoriji – izgradnju novog nuklearnog nosača aviona, koji će biti najveći ratni brod ikada izgrađen u Evropi.

Vrednost projekta procjenjuje se na oko 10 milijardi evra, a brod bi u operativnu upotrebu trebao ući 2038. godine.

Novi nosač aviona zamijeniće postojeći Šarl de Gol jedini francuski nosač aviona koji je u službi još od 2001. godine, prenosi BiznisInfo.ba.

Najveći i najsnažniji brod koji je Francuska ikada gradila

Prema zvaničnim informacijama, novi nosač aviona imaće:

deplasman od oko 78.000 do 80.000 tona,

dužinu od oko 310 metara,

širinu do 85 metara,

kapacitet za više od 30 borbenih aviona,

posadu od oko 2.000 ljudi,

nuklearni pogon, što mu omogućava dugotrajne misije bez dopune goriva.

Time će postati najveći ratni brod ikada izgrađen u Evropi, i jedan od tehnološki najnaprednijih na svijetu.

“Moramo biti snažni da bismo sačuvali sigurnost”

Francuski predsjednik Emanuel Makron potvrdio je projekat tokom obraćanja francuskim vojnicima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naglasivši da je riječ o strateškoj odluci.

– U vremenima nestabilnosti moramo biti snažni kako bismo sačuvali sigurnost i kredibilitet Francuske – poručio je Makron.

Prema njegovim riječima, novi nosač aviona predstavlja ključni dio francuske vojne strategije i sposobnosti delovanja širom svijeta.

Ogroman industrijski i ekonomski projekat

Izgradnja broda uključiće stotine kompanija i hiljade radnika, a očekuje se snažan podsticaj za francusku vojnu, brodograđevinsku i tehnološku industriju.

Projekat će trajati više od decenije, a osim vojne uloge, ima i snažan industrijski i strateški značaj za evropsku odbrambenu autonomiju.