Gradi se najveći ratni brod u Evropi vrijedan 10 milijardi evra

Francuska je zvanično pokrenula jedan od najvećih vojno-industrijskih projekata u svojoj istoriji – izgradnju novog nuklearnog nosača aviona, koji će biti najveći ratni brod ikada izgrađen u Evropi.
Vrednost projekta procjenjuje se na oko 10 milijardi evra, a brod bi u operativnu upotrebu trebao ući 2038. godine.
Novi nosač aviona zamijeniće postojeći Šarl de Gol jedini francuski nosač aviona koji je u službi još od 2001. godine, prenosi BiznisInfo.ba.
Prema zvaničnim informacijama, novi nosač aviona imaće:
Time će postati najveći ratni brod ikada izgrađen u Evropi, i jedan od tehnološki najnaprednijih na svijetu.
“Moramo biti snažni da bismo sačuvali sigurnost”
Francuski predsjednik Emanuel Makron potvrdio je projekat tokom obraćanja francuskim vojnicima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naglasivši da je riječ o strateškoj odluci.
– U vremenima nestabilnosti moramo biti snažni kako bismo sačuvali sigurnost i kredibilitet Francuske – poručio je Makron.
Prema njegovim riječima, novi nosač aviona predstavlja ključni dio francuske vojne strategije i sposobnosti delovanja širom svijeta.
Izgradnja broda uključiće stotine kompanija i hiljade radnika, a očekuje se snažan podsticaj za francusku vojnu, brodograđevinsku i tehnološku industriju.
Projekat će trajati više od decenije, a osim vojne uloge, ima i snažan industrijski i strateški značaj za evropsku odbrambenu autonomiju.
