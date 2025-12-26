Logo
Otkriveno nalazište ključnih metala vrijedno 120 milijardi evra

26.12.2025

22:46

Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

Geolozi su u američkoj saveznoj državi Juta otkrili jedno od najvećih nalazišta rijetkih i kritičnih metala u Sjevernoj Americi, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 120 milijardi evra.

Otkriće bi moglo imati strateški značaj za Sjedinjene Američke Države i globalnu industriju, posebno u sektoru baterija, električnih vozila i visoke tehnologije.

Prema dostupnim podacima, nalazište sadrži 16 različitih kritičnih metala i rijetkih zemnih elemenata, među kojima su litijum, vanadijum, niobijum, galijum, germanijum, skandijum, rubidijum i cezijum – sirovine koje su ključne za savremenu ekonomiju.

Ključni metali za baterije i visoku tehnologiju

Riječ je o metalima koji se koriste u:

baterijama za električna vozila,

poluprovodnicima i elektronici,

obnovljivim izvorima energije,

odbrambenoj i svemirskoj industriji.

Poseban značaj nalazišta ogleda se u činjenici da bi moglo pomoći u smanjenju zavisnosti SAD-a od uvoza kritičnih sirovina, prije svega iz Kine, koja trenutno dominira globalnim tržištem rijetkih metala i njihove prerade.

Povoljna geologija i lakša eksploatacija

Nalazište je identifikovano u takozvanoj ion-adsorption clay (IAC) geološkoj formaciji, koja se smatra povoljnijom za eksploataciju u odnosu na klasična ležišta rijetkih metala. Ovakav tip tla omogućava potencijalno niže troškove vađenja i prerade, kao i manji ekološki otisak.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je riječ o preliminarnim procjenama i da će biti potrebne dodatne godine istraživanja, dozvola i ulaganja prije eventualnog početka komercijalne proizvodnje.

Veliki strateški značaj za SAD

Otkriće dolazi u trenutku kada zapadne zemlje ubrzano traže načine da obezbijede sopstvene lance snabdijevanja ključnim sirovinama neophodnim za energetsku tranziciju i digitalnu ekonomiju.

Ako se nalazište u Juti pokaže ekonomski isplativim, moglo bi postati jedan od najvažnijih domaćih izvora kritičnih metala u SAD-u, sa potencijalnim uticajem i na globalno tržište.

Vrijednost nije isto što i dobit

Procijenjena vrijednost od 120 milijardi evra odnosi se na potencijalnu tržišnu vrijednost metala u zemlji, a ne na garantovanu dobit. Stvarna isplativost zavisiće od cijena sirovina, tehnologije prerade, regulatornih okvira i ekoloških zahtjeva.

Ipak, već sada je jasno da je riječ o jednom od najznačajnijih geoloških otkrića posljednjih godina, koje bi moglo igrati važnu ulogu u budućnosti električnih vozila, baterija i visoke tehnologije, prenosi Poslovni.hr s portal Biznisinfo.

