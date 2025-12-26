Tramp: Prijedlozi Zelenskog bez značaja dok ja ne odobrim

Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio da namjerava uskoro da razgovara telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

On je, takođe, rekao da čeka Vladmira Zelenskog da se sastanu, mada nije precizirao ni vrijeme ni mjesto susreta.

„Zelenski će doći kod mene", rekao je Tramp.

Mediji su ranije objavili da će Tramp primiti Zelenskog u rezidenciji na Floridi 28. decembra.

Prema Trampovim riječima, bilo kakvi prijedlozi Zelenskog u vezi sa rješavanjem ukrajinske krize nemaju značaja bez njegovog odobrenja.