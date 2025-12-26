Tramp i Babiš o evropskim pitanjima i migracijama

Češki premijer Andrej Babiš danas je telefonom razgovarao sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trampom o migracijama i evropskim pitanjima.

Babiš je rekao da je razgovor pripreman već nekoliko dana, ali da do posljednjeg trenutka nije vjerovao da će biti održan.

"Za nas, za Češku, dobra je vijest da sam razgovarao sa američkim predsjednikom na drugi dan Božića", naveo je Babiš u video-poruci na "Iksu".

Babiš je dodao da je sa Trampom razgovarao i o Višegradskoj grupi, koju čine Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska.

Prije nedjelju dana, Tramp je čestitao Babišu nedavno imenovanje za premijera i izrazio uvjerenje da će zajedno postići uspjeh, posebno u oblasti odbrane, energetike i migracija.