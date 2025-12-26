Logo
Tramp i Babiš o evropskim pitanjima i migracijama

SRNA

26.12.2025

19:45

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Češki premijer Andrej Babiš danas je telefonom razgovarao sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trampom o migracijama i evropskim pitanjima.

Babiš je rekao da je razgovor pripreman već nekoliko dana, ali da do posljednjeg trenutka nije vjerovao da će biti održan.

"Za nas, za Češku, dobra je vijest da sam razgovarao sa američkim predsjednikom na drugi dan Božića", naveo je Babiš u video-poruci na "Iksu".

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Podrška Trampu u zaštiti hrišćana

Babiš je dodao da je sa Trampom razgovarao i o Višegradskoj grupi, koju čine Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska.

Prije nedjelju dana, Tramp je čestitao Babišu nedavno imenovanje za premijera i izrazio uvjerenje da će zajedno postići uspjeh, posebno u oblasti odbrane, energetike i migracija.

Donald Tramp

Andrej Babiš

