Tramp i Babiš o evropskim pitanjima i migracijama

Izvor:
SRNA
26.12.2025
19:45
Komentari:0
Češki premijer Andrej Babiš danas je telefonom razgovarao sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trampom o migracijama i evropskim pitanjima.
Babiš je rekao da je razgovor pripreman već nekoliko dana, ali da do posljednjeg trenutka nije vjerovao da će biti održan.
"Za nas, za Češku, dobra je vijest da sam razgovarao sa američkim predsjednikom na drugi dan Božića", naveo je Babiš u video-poruci na "Iksu".
Republika Srpska
Dodik: Podrška Trampu u zaštiti hrišćana
Babiš je dodao da je sa Trampom razgovarao i o Višegradskoj grupi, koju čine Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska.
Prije nedjelju dana, Tramp je čestitao Babišu nedavno imenovanje za premijera i izrazio uvjerenje da će zajedno postići uspjeh, posebno u oblasti odbrane, energetike i migracija.
Svijet
9 h0
Svijet
13 h0
Republika Srpska
22 h3
Stil
1 d0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
21
01
20
58
20
54
20
50
20
48
Trenutno na programu