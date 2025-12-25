Logo
Haljina Melanije Tramp ima zanimljiv detalj: Povezuju ga s Jugoslavijom

25.12.2025

12:28

Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Prva dama i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp i Donald Tramp, ovih dana su u centru pažnje, a u sve svjetske medije dospjeli su ponovo kada su na Badnje veče tradicionalno odgovarali na telefonske pozive za Božić.

Fokus je bio na komunikaciji sa d‌jecom i vojnim osobljem, a sjedili su zajedno ispred raskošno okićene jelke, leđima okrenuti jedno drugom.

Melanija je i ovog puta svojim nenadmašnim stajlingom dokazala da je najljepše od‌jevena prva dama i da ima neprikosnoveni stil. Bila je u impresivnoj elegantnoj crnoj haljini s bijelim detaljima na rukavima, koji neodoljivo podsjećaju na modu koja je nekada davno bila popularna u Jugoslaviji.

Доналд и Меланија Трамп
Donald i Melanija Tramp

U pitanju je heklani dio koji pravi kontrast crnoj boji i svedenom modelu daje upečatljiv izraz, a poznato nam je da je heklanje nekada u Jugoslaviji bilo zastupljeno u gotovo svim domaćinstvima.

Jelena Rozga

Scena

Jelena Rozga otkrila kako provodi praznike

Danas bismo ručno izrađeni rad i heklanu od‌jeću svrstali u vintidž blago, a budući da je Melanija s prostora bivše Jugoslavije, mnogi povezuju detalj na haljini upravo s tim podatkom.

Dobro pamtimo i heklane miljee koji su bili u baš svakoj kući, na televizoru, stolu, komodi, ormariću. A s obzirom na to da se modni trendovi vraćaju i uporno nas iznenađuju zaboravljenim komadima, možda ćemo baš heklane detalje na od‌jeći i nositi u nekom narednom periodu, prenosi Superžena.

