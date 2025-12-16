Zbog jedne greške u šminkanju izgledamo starije nego što jesmo

Manje je više kad je riječ o korektoru i toga se treba strogo držati, jer u suprotnom možete da dobijete drugačiji efekat od očekivanog.

Ovo pravilo nanošenja korektora je posebno važno kada je riječ o području ispod očiju jer je tu koža najtanja, a korektor lako može da se uvuče u sitne borice.

Košarka Bomba: Željko Obradović bi mogao preuzeti crno-bijele

O nanošenju korektora je govorila i pozanta šminkerka Kejt Talber na društvenoj mreži Instagram. Ona je istakla najveću grešku koju žene prave sa korektorom. Kako objašnjava Kejt u sninku, važno je da korektor nanesete na pravi mjestima ispod oka za svjež izgled.

Prema njenim riječima dovoljno je da korektor nanesete u uglu oka, na samom kraju oka i ispod linije podočnjaka. Na ovaj način izbjegavate samo liniju oka koja je jedan od najtanjih dijelova kože gdje korektor može dodatno da naglasi fine borice.

Društvo Hiljade stranih radnika dolazi u BiH: Utvrđena kvota dozvola

Njen postupak možete da isprobate već sa narednim šminkanjem i primjetite razliku.