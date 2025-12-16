Logo
Zbog jedne greške u šminkanju izgledamo starije nego što jesmo

16.12.2025

18:49

Manje je više kad je riječ o korektoru i toga se treba strogo držati, jer u suprotnom možete da dobijete drugačiji efekat od očekivanog.

Ovo pravilo nanošenja korektora je posebno važno kada je riječ o području ispod očiju jer je tu koža najtanja, a korektor lako može da se uvuče u sitne borice.

O nanošenju korektora je govorila i pozanta šminkerka Kejt Talber na društvenoj mreži Instagram. Ona je istakla najveću grešku koju žene prave sa korektorom. Kako objašnjava Kejt u sninku, važno je da korektor nanesete na pravi mjestima ispod oka za svjež izgled.

Prema njenim riječima dovoljno je da korektor nanesete u uglu oka, na samom kraju oka i ispod linije podočnjaka. Na ovaj način izbjegavate samo liniju oka koja je jedan od najtanjih dijelova kože gdje korektor može dodatno da naglasi fine borice.

Njen postupak možete da isprobate već sa narednim šminkanjem i primjetite razliku.

