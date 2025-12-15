Tri boje za kosu koje će dominirati u narednoj godini

Izvor:
Superžena
15.12.2025
15:26
Bez obzira da li ste godinama vjerna brineta, prirodna plavuša ili crvenokosa u potrazi za novom promjenom, ove tri nijanse biće apsolutni hit u 2026. godini.
Stručnjaci kažu da ništa ne podigne raspoloženje kao posjeta salonu i svježa boje kose, pogotovo ako se radi o konkretnoj promjeni.
A prema vodećim koloristima, 2026. godina donosi suptilne, ali izrazito efektne trendove koje već želimo da isprobamo.
U nastavku vam donosimo pregled bjuti trendova i objašnjenje kako da ih postignete u salonu.
Brižit Bardo plavuša vraća fokus na onu kremastu, svjetlucavu nijansu plave kakvu su nosile francuske ikone ljepote.
Koloristi je opisuju kao plavu koja daje maksimalnu svjetlinu, ali i meke, tople pramenove koji stvaraju prirodan, sun-kissed dojam. Ova boja izgleda svježe, zdravije i luksuznije od hladnih, platinastih tonova koje polako ostavljamo iza sebe.
To je ona bezvremenska, zavodljiva francuska plava — svijetla, ali vjerodostojna; elegantna, ali opuštena, kažu stručnjaci.
-kremastu plavu s blagom toplinom
-mekane pramenove kroz gornje dijelove i srednju dužinu
-svjetlije, lagano izgorjele krajeve
Ako ste prošlih godina koketirali s bakarnim tonovima, 2026. donosi njihov osvježeni, razigrani nastavak. Stručnjaci opisuju ovu nijansu kao ružičasto-pjenušavu koja podiže klasične bakarne tonove dodajući im ružičasti i crveni odsjaj.
Rezultat je boja koja izgleda razigrano, svježe i mladenački, a istovremeno šik i sofisticirano.
-tople crvene tonove obogaćene ružičastim podtonom
-ovo je nijansa koja zahtjeva brigu, ali nagrada je prekrasan, vibrantan rezultat
-tražite savjete za njegu
Novi klasik za sve brinete koje žele dramatičan, ali elegantan utisak. Dupli espreso smeđa je mekša verzija crne - tamna, sjajna i izuzetno profinjena.
Prema koloristicama, tajna ove nijanse je u ravnoteži: dovoljno tamna da izgleda skupo, ali ne toliko intenzivna da proguta ten. Možete ići u toplijem ili hladnijem smjeru, zavisno od toga šta vašoj koži najbolje pristaje.
-bogatu tamnosmeđu nijansu, gotovo crnu
-za topli efekat: gloss s toplim (zlatnim) podtonovima
-za hladni efekat: neutralniji smeđi ton bez plavičastog odsjaja.
