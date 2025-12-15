Mladi su jedna od najrizičnijih grupa vozača

Lica koja su tek postala punoljetna jedna su od najrizičnijih grupa vozača, istaknuto je na predavanju za srednjoškolce o temi "Kad se život preokrene", koje je danas održano u Domu kulture "Uglješa Kojadinović" u Srpcu.

Rukovodilac Odsjeka za vozače, puteve i vozila u Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Nikola Torbica istakao je da 30 odsto od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda prouzrokuju mladi koji imaju od 18 do 30 godina.

"Zbog toga smo im danas ispričali o rizicima i pravilima u saobraćaju, te im dali smjernice kako da se ponašaju pri vožnji. Ličnom pričom Zorana Vujin imali su priliku da vide kakve mogu biti posljedice saobraćajne nezgode i da nikako ne bi trebalo da se izlažu tom riziku", poručio je Torbica.

Torbica je naglasio da je cilj predavanja da osvijeste srednjoškolce, zbog čega ovu temu promovišu širom Republike Srpske.

Učenik četvrtog razreda Gimnazije Centra srednjih škola "Petar Kočić" Srbac Ognjen Miljević istakao je važnost ovakvih predavanja jer je problem saobraćajnih nezgoda uvijek aktuelan.

"Predavanje je bilo vrlo informativno jer sam saznao neke podatke koje ranije nisam znao. Upoznavanje sa samom žrtvom saobraćajne nesreće na mene je ostavilo veliki utisak, te sada mogu bolje da shvatim suštinu problema i potrudim se da ne napravim istu grešku", naglasio je Miljević.

Ovim predavanjem promovisana je kampanja "Lako je alkohol odbiti", koja je počela 1. decembra i trajaće do kraja januara naredne godine, a sprovode je Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srpske, Auto-moto saveza, te Agencije za bezbjednost saobraćaja Srbije.