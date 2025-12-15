Spasojević za ATV: Specijalistički centri neće služiti jednom djetetu već kompletnoj porodici

Specijalistički centri neće služiti jednom djetetu već kompletnoj porodici, kaže za ATV Tatjana Spasojević, predsjednik saveza "Minerali".

"Mi roditelji i predstavnici organizacija i udruženja roditelja smo zaista presrećni jer specijalističke usluge su ono što našoj djeca treba. Napokon na neki način naš san će se ostvariti", kaže za ATV Tatjana Spasojević, predsjednik saveza "Minerali".

Spasojeviće pojašnjava da je i sama majka djeteta rođenog krajem devedesetih godina koje su obilježene kao težak period jer sistem tada nije ni postojao.

"U pravo tada je krenulo osnivanje udruženja roditelja kako bi na neki način poslali poruku šta je ono što treba nama roditeljima, našoj djeci", rekla je Tatjana.

Kako kaže Spasojević, specijalističke usluge su nada za roditelje čija su djeca školskog ili predškolskog uzrasta jer je upravo to vrijeme kada se najviše može raditi na napretku djeteta. Pored rada sa djecom potrebna je podrška cijeloj porodici.

"Ovi centri neće služiti jednom djetetu već kompletnoj porodici. Na taj način poboljšaćemo uslove kvaliteta života mnogim porodicama, djeci pa i cijeloj zajednici", rekla je Spasojević.

Svake godine u decembru organizuje se donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" već 16 godina za redom, pojašnjava Sonja Davidović savjetnik predsjednika Republike Srpske.

"Davne 2010. godine smo krenuli sa organizacijom i realizacijom humanitarnih akcija na inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika", kaže Davidovićeva.

Kako kaže Davidovićeva, cilj je uvijek isti, okupljanje oko jedne zajedničke humane misije.