U Srpskoj rođeno 14 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, devet djevojčica i pet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno pet beba, u Doboju četiri, u Prijedoru i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Zvorniku jedna.

U banjalučkom porodilištu rođene su četiri djevojčice i dječak, u Doboju dvije djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu djevojčica i dječak, a u Zvorniku dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Bijeljini, Trebinju, Gradišci i Nevesinju.