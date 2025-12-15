U Srpskoj rođeno 14 beba

Izvor:
SRNA
15.12.2025
07:46
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, devet djevojčica i pet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno pet beba, u Doboju četiri, u Prijedoru i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Zvorniku jedna.
U banjalučkom porodilištu rođene su četiri djevojčice i dječak, u Doboju dvije djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu djevojčica i dječak, a u Zvorniku dječak.
U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Bijeljini, Trebinju, Gradišci i Nevesinju.
