Mali Kristijan treba našu pomoć!

Izvor:

ATV

14.12.2025

21:15

Komentari:

0
Foto: ATV

Kristijan Kosić (9) iz Laktaša vodi borbu koje nijedno dijete ne bi smjelo voditi — operacija tumora na mozgu koja tek treba da bude urađena.

Njegova šansa za život i djetinjstvo bez bola zavisi od operacije koja slijedi i nastavka liječenja u inostranstvu. Jedna porodica ne može sama da finansira i iznese ovu borbu.

Svako davanje je korak bliže životu. Svako dijeljenje je poruka: „Nisi sam Kiki…“.

Ne dozvolimo da djetinjstvo stane!

📌 Računi za donacije:

Kosić Aleksandar (otac) – 5672 5350 0012 5787

Kosić Smiljana (majka) – 5620 9981 7027 0821.

Uz tebe smo Kiki, nisi sam!

