Logo
Large banner

MUP Srpske pokrenuo kampanju: Zaštitimo djecu od posljedica pirotehničkih sredstava

Izvor:

ATV

14.12.2025

12:08

Komentari:

0
МУП Српске покренуо кампању: Заштитимо дјецу од посљедица пиротехничких средстава
Foto: Facebook/@MUP RS/screenshot

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske realizuje preventivnu kampanju "Slavimo odgovorno" čiji je cilj podići svijest građana o opasnostima upotrebe pirotehničkih sredstava i nezakonite upotrebe oružja.

Poseban akcenat je na prazničnim danima koji su pred nama, kada je ova pojava naročito izražena.

''Igre sa petardama nisu bezazlene, a posebno su opasne za djecu koja ne znaju pravilno rukovati sa istima. O posljedicama te igre govori i maloljetnik, koji je kao 11-godišnjak prilikom paljenja pirotehničkog sredstva ostao bez tri prsta'', navodi se u saopštenju MUP-a Srpske.

Policijski službenici će do kraja školske godine u okviru kampanje "Slavimo odgovorno" organizovati predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola sa ciljem upoznavanja i upozoravanja na posljedice rukovanja pirotehničkim sredstvima.

U okviru kampanje, sa nadležnim inspekcijskim organima izvršiće se kontrola objekata koji su ovlašteni za promet pirotehnike i isti će biti upozoreni da se promet istog može odvijati samo u skladu sa zakonskim propisima.

Podsjećaju iz MUP-a, pirotehnički proizvodi za zabavu 1. i 2. razreda mogu se prodavati u maloprodajnim objektima oružja i municije ili prodajnim objektima pirotehničkih proizvoda. Pirotehnički proizvodi za zabavu 1. razreda mogu se prodavati tokom cijele godine fizičkim licima i licima starijim od 12. godina bez posebnog odobrenja za nabavku.

petarda

Društvo

Poziv građanima na oprez: Maloljetnici ubacuju petarde u stanove i na balkone

Pirotehnički proizvodi za zabavu 2. razreda mogu prodavati u maloprodaji samo licima starijim od 18 godina i to od 15. novembra tekuće godine do 30. januara naredne godine.

Upotreba pirotehničkih sredstava na javnom mjestu kažnjiva je zakonom:

Članom 14. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, propisano je da će se ko pali pirotehnička ili eksplozivna sredstva na mjestu i na način kojim izaziva uznemirenost građana, kazniti novčanom kaznom i to: fizičko lice od 300 do 900 KM, privredno društvo ili drugo pravno lice od 2.000 do 6.000 KM, a odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu od 400 do 1.000 KM.

Ukoliko je maloljetnik narušio javni red i mir upotrebom pirotehničkih sredstava na način da je na javnom mjestu izazvao uznemirenje građana, a prekršaj je uzrokovan propuštanjem staranja, njegovim roditeljima ili starateljima izriče se novčana kazna u visini od 400 do 1.200 KM.

''Upotreba pirotehničkih sredstava i nezakonita upotreba oružja može biti jako opasna. Slavimo odgovorno'', poručuju iz MUP-a.

Podijeli:

Tagovi:

kampanja

MUP Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јесу ли дјеца упозната са опасностима коришћења пиротехничких средстава?

Društvo

Jesu li djeca upoznata sa opasnostima korišćenja pirotehničkih sredstava?

2 d

0
Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Društvo

Srećni praznici! U BiH stiglo tone pirotehničkih sredstava

1 mj

0
Дјеца бацала петарде на ватрогасце који су дошли да гасе пожар у згради!

Svijet

Djeca bacala petarde na vatrogasce koji su došli da gase požar u zgradi!

1 mj

0
Хаос у Букурешту након што је одбијена кандидатура Калина Ђорђескуа: Летјеле каменице, петарде, флаше

Svijet

Haos u Bukureštu nakon što je odbijena kandidatura Kalina Đorđeskua: Letjele kamenice, petarde, flaše

9 mj

0

Više iz rubrike

Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића и честитају Светог Николу''

Društvo

Sveštenik o slavama za vrijeme posta: ''Sve naopako, na mrežama dijele slike prasića i čestitaju Svetog Nikolu''

4 h

0
Сутра исплата 52 милиона за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања

Društvo

Sutra isplata 52 miliona za korisnike boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja

6 h

0
Ево када је планирано повећање плата буџетским корисницима у 2026.

Društvo

Evo kada je planirano povećanje plata budžetskim korisnicima u 2026.

6 h

0
Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

Društvo

Željeznice Srpske uvele novi red vožnje: Evo kada počinje da se primjenjuje

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

16

03

Košarac: Manje tumarajte sarajevskim ulicama otiđite u Banjaluku i dogovarajte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner