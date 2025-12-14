MUP Srpske pokrenuo kampanju: Zaštitimo djecu od posljedica pirotehničkih sredstava

Poseban akcenat je na prazničnim danima koji su pred nama, kada je ova pojava naročito izražena.

''Igre sa petardama nisu bezazlene, a posebno su opasne za djecu koja ne znaju pravilno rukovati sa istima. O posljedicama te igre govori i maloljetnik, koji je kao 11-godišnjak prilikom paljenja pirotehničkog sredstva ostao bez tri prsta'', navodi se u saopštenju MUP-a Srpske.

Policijski službenici će do kraja školske godine u okviru kampanje "Slavimo odgovorno" organizovati predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola sa ciljem upoznavanja i upozoravanja na posljedice rukovanja pirotehničkim sredstvima.

U okviru kampanje, sa nadležnim inspekcijskim organima izvršiće se kontrola objekata koji su ovlašteni za promet pirotehnike i isti će biti upozoreni da se promet istog može odvijati samo u skladu sa zakonskim propisima.

Podsjećaju iz MUP-a, pirotehnički proizvodi za zabavu 1. i 2. razreda mogu se prodavati u maloprodajnim objektima oružja i municije ili prodajnim objektima pirotehničkih proizvoda. Pirotehnički proizvodi za zabavu 1. razreda mogu se prodavati tokom cijele godine fizičkim licima i licima starijim od 12. godina bez posebnog odobrenja za nabavku.

Pirotehnički proizvodi za zabavu 2. razreda mogu prodavati u maloprodaji samo licima starijim od 18 godina i to od 15. novembra tekuće godine do 30. januara naredne godine.

Upotreba pirotehničkih sredstava na javnom mjestu kažnjiva je zakonom:

Članom 14. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, propisano je da će se ko pali pirotehnička ili eksplozivna sredstva na mjestu i na način kojim izaziva uznemirenost građana, kazniti novčanom kaznom i to: fizičko lice od 300 do 900 KM, privredno društvo ili drugo pravno lice od 2.000 do 6.000 KM, a odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu od 400 do 1.000 KM.

Ukoliko je maloljetnik narušio javni red i mir upotrebom pirotehničkih sredstava na način da je na javnom mjestu izazvao uznemirenje građana, a prekršaj je uzrokovan propuštanjem staranja, njegovim roditeljima ili starateljima izriče se novčana kazna u visini od 400 do 1.200 KM.

''Upotreba pirotehničkih sredstava i nezakonita upotreba oružja može biti jako opasna. Slavimo odgovorno'', poručuju iz MUP-a.