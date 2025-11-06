Djeca bacala petarde na vatrogasce koji su došli da gase požar u zgradi!

Dječak star 14 godina uhapšen je sinoć kod Liverpula zbog sumnje da je pirotehničkim sredstvima izvršio napad na policajce i vatrogasce koji su došli da gase požar u jednom stambenom objektu.

Jezive scene odigrale su se u sredu tokom Noći vatri (Bonfire Night) u Liverpulu, kada su na vatrogasne ekipe, koje su intervenisale zbog požara u stambenoj zgradi, bačene petarde i vatrometi.

I policijske i vatrogasne ekipe bile su mete napada dok su gasile požar na balkonu solitera u Hajtonu, gradu oko deset kilometara istočno od Liverpula.

Policija je saopštila da su uhapsili četrnaestogodišnjeg dječaka pod sumnjom da je izazvao požar s namerom da ugrozi život, nakon što su službe hitne pomoći pozvane zbog požara u jednoj zgradi u Hajtonu.

Vatrogasci su uspjeli da ugase požar na trećem spratu zgrade, ali su vatrometi takođe ispaljivani ka njihovoj i policijskoj ekipi, pri čemu je jedna policajka zadobila povredu noge.

"Nećemo tolerisati ovakav sramotan oblik ponašanja, naročito kada su pripadnici službi hitne pomoći meta napada na ovaj način. Samo pukom srećom niko nije ozbiljno povređen. Policajci su brzo stigli na mjesto događaja i razgovarali s više maloljetnika i njihovim roditeljima kako bi ih upozorili na njihovo ponašanje. Jedan maloljetnik je uhapšen i biće ispitan", naveli su u saopštenju

Šokantni video-snimci prikazuju kako mladi napadaju policiju i vatrogasce petardama dok se oni bore s požarom u zgradi.

