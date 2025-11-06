Na Filipinima najmanje 140 ljudi stradalo: Proglašeno stanje nacionalne katastrofe

Filipinski predsjednik Ferdinand Markos Mlađi proglasio je stanje nacionalne katastrofe zbog tajfuna Kalmaegi u kome je poginulo najmanje 140 ljudi a još 127 se vodi kao nestalo, i u očekivanju predstojećeg tajfuna, javili su lokalni mediji.

Najteže je pogođena centralna provincija Sebu, gdje su poplavne vode ugrozile gradove i naselja, odnoseći automobile, barake uz rijeku, pa čak i ogromne transportne kontejnere.

Svijet Voda je progutala kuće i ulice, najmanje 114 mrtvih u poplavama na Filipinima

Nacionalni savjet za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima je saopštio da je posljedicama tajfuna Kalmaegi, koga na lokalnom nivou zovu tajfun Tino, pogođeno više od 500.000 porodica ili više od 1,9 miliona Filipinaca, prenosi Sinhua.

Svijet Tajfun hara Filipinima, najmanje 66 mrtvih, stotine hiljada evakuisano

Kalmaegi, 20. oluja koja je ove godine pogodila zemlju, dodatno se pojačala dok je prelazila Južno kinesko more i približava se Vijetnamu, gdje se očekuje da će stići u petak.

Filipini se spremaju za još jednu oluju, koja bi mogla da se razvije u super tajfun i da pogodi zemlju tokom vikenda.