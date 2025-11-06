Logo

Na Filipinima najmanje 140 ljudi stradalo: Proglašeno stanje nacionalne katastrofe

Izvor:

Agencije

06.11.2025

08:16

Komentari:

0
На Филипинима најмање 140 људи страдало: Проглашено стање националне катастрофе
Foto: Društvena mreža X/Weather Monitor

Filipinski predsjednik Ferdinand Markos Mlađi proglasio je stanje nacionalne katastrofe zbog tajfuna Kalmaegi u kome je poginulo najmanje 140 ljudi a još 127 se vodi kao nestalo, i u očekivanju predstojećeg tajfuna, javili su lokalni mediji.

Najteže je pogođena centralna provincija Sebu, gdje su poplavne vode ugrozile gradove i naselja, odnoseći automobile, barake uz rijeku, pa čak i ogromne transportne kontejnere.

Филипни- тајфун-06112025

Svijet

Voda je progutala kuće i ulice, najmanje 114 mrtvih u poplavama na Filipinima

Nacionalni savjet za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima je saopštio da je posljedicama tajfuna Kalmaegi, koga na lokalnom nivou zovu tajfun Tino, pogođeno više od 500.000 porodica ili više od 1,9 miliona Filipinaca, prenosi Sinhua.

Филипини-Тајфун-05112025

Svijet

Tajfun hara Filipinima, najmanje 66 mrtvih, stotine hiljada evakuisano

Kalmaegi, 20. oluja koja je ove godine pogodila zemlju, dodatno se pojačala dok je prelazila Južno kinesko more i približava se Vijetnamu, gdje se očekuje da će stići u petak.

Filipini se spremaju za još jednu oluju, koja bi mogla da se razvije u super tajfun i da pogodi zemlju tokom vikenda.

Podijeli:

Tagovi:

Filipini

tajfun

prirodna katastrofa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стиже катастрофа: Наређена евакуација више десетина хиљада људи

Svijet

Stiže katastrofa: Naređena evakuacija više desetina hiljada ljudi

2 d

0
Порастао број погинулих у земљотресу на Филипинима

Svijet

Porastao broj poginulih u zemljotresu na Filipinima

2 sedm

0
Снажан земљотрес погодио Филипине

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Filipine

3 sedm

0
Филипини настављају да се тресу! Стигао још јачи удар!

Svijet

Filipini nastavljaju da se tresu! Stigao još jači udar!

3 sedm

0

Više iz rubrike

Шта се дешава у Њемачкој? Стручњаци упозоравају на ВЕЛИКУ РУПУ у систему

Svijet

Šta se dešava u Njemačkoj? Stručnjaci upozoravaju na VELIKU RUPU u sistemu

55 min

0
Авио-компанија мијења правила: Дубок џеп вас може спасити

Svijet

Avio-kompanija mijenja pravila: Dubok džep vas može spasiti

1 h

0
Бивши шеф правосуђа ЕУ оптужен за прање новца

Svijet

Bivši šef pravosuđa EU optužen za pranje novca

1 h

0
Вода је прогутала куће и улице, најмање 114 мртвих у поплавама на Филипинима

Svijet

Voda je progutala kuće i ulice, najmanje 114 mrtvih u poplavama na Filipinima

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

01

U teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo vozač (18), dvojica mladića teško povrijeđena

08

50

Udes na magistralnom putu, saobraćaj potpuno obustavljen

08

47

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

08

44

Čovjek izvukao sve novčiće iz fontane u Rimu

08

38

Rojters: Njemačka će značajno povećati finansiranje Ukrajine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner