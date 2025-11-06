Logo

Avio-kompanija mijenja pravila: Dubok džep vas može spasiti

06.11.2025

07:46

Putnici će moći da blokiraju srednje sjedište, imaju više prostora i prioritetno ukrcavanje, uz zadržavanje pristupačnih cijena.

Mađarska niskobudžetna aviokompanija "Wizz Air" najavila je novu premium opciju za putnike koji su spremni da plate dodatno, a koja nudi više komfora.

Wizz Air od decembra 2025. godine pokreće pilot-projekat "Wizz Class", koji će biti dostupan na letovima iz pet gradova - Bukurešta, Budimpešte, Londona, Rima i Varšave.

Меган Маркл

Scena

Megan Markl se vraća glumi nakon osam godina pauze

Putnici koji se odluče za ovu opciju moći će da blokiraju srednje sjedište u prvim redovima, čime dobijaju više prostora i privatnosti.

U cijenu su uključeni i prioritetno ukrcavanje, ručni prtljag, kao i garantovano mjesto u pretincu iznad glave. Cijena još nije objavljena, ali iz kompanije poručuju da nikada neće biti viša od cijene još jednog sjedišta.

"Ovo nije pokušaj da se zaradi više, već da se putnicima ponudi dodatna vrijednost", izjavio je viši direktor Wizz Aira, Majkl Delehant, prenosi Kamatica.

Kompanija takođe planira uvođenje novog Wi-Fi sistema "Wizz Play" i infotainment usluge na odabranim letovima.

