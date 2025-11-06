Belgijski tužioci optužili su bivšeg komesara EU za pravosuđe Didijea Rejndersa za pranje novca, objavili su lokalni mediji.

Zvaničnik koji je predvodio kampanju bloka za zamrzavanje ruske državne imovine, optužen je za usmjeravanje stotina hiljada evra kroz lične bankovne račune i dobitke na lutriji.

Rejnders je bio ministar finansija Belgije od 1999. do 2011. godine, a ministar spoljnih poslova do 2019. godine, prije nego što je postao komesar za pravosuđe u prvoj Evropskoj komisiji koju je predvodila Ursula fon der Lajen, gdje je nadgledao sprovođenje sankcija Rusiji i koordinaciju zamrzavanja imovine nakon eskalacije sukoba u Ukrajini.

Kako pišu mediji, slučaj se fokusira na porijeklo skoro milion evra povezanih sa Rejndersovim finansijama.

Istražitelji tvrde da je oprao oko 700.000 evra preko svog bankovnog računa tokom jedne decenije i dodatnih 200.000 evra kupovinom velikih količina lutrijskih tiketa i prebacivanjem dobitaka na svoj račun.

Njegova supruga, penzionisani sudija, takođe je ispitivana, ali nije optužena.

Istraga je uslijedila nakon racija na Rejndersovim imanjima u decembru 2024. godine, ubrzo nakon isteka njegovog mandata u EU. Sudija Olivije Leru ga je formalno optužio prošlog mjeseca nakon drugog kruga ispitivanja, nakon što je pronašao ozbiljne indicije krivice, objavio je istraživački portal FTM (Follow the Money).

Rejnders negira da je počinio bilo kakvo krivično djelo i ostaje na slobodi dok se slučaj nastavlja.

Prema belgijskom zakonu, tužioci moraju dobiti odobrenje parlamenta da bi izveli bivšeg ministra pred sud. Pranje novca nosi potencijalnu kaznu zatvora od pet godina, navodi RT internešenel.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada blok nastavlja da raspravlja o tome kako da koristi oko 300 milijardi dolara zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine.

Lideri EU do sada nisu uspeli da se dogovore o tome da li da usmjere sredstva – od kojih se većina čuva u briselskoj klirinškoj kući "Juroklir" u kontroverzni program kreditiranja za podršku Kijevu, nakon što je Belgija zahtijevala jače pravne mjere zaštite. Međunarodno pravo zabranjuje konfiskaciju suverene imovine, pravilo za koje mnoge prestonice EU, ECB i MMF insistiraju da je "uklesano u kamenu".

Moskva je osudila i zamrzavanje i sve planove za prenamjenu sredstava. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da bi usmjeravanje ruske imovine u Ukrajinu "vratilo se kao bumerang" Zapadu. Ministar finansija Anton Siluanov obećao je recipročni odgovor.