Voda je progutala kuće i ulice, najmanje 114 mrtvih u poplavama na Filipinima

06.11.2025

07:20

Foto: Društvena mreža X/Chyno News

Broj žrtava katastrofalnih poplava izazvanih jednim od najjačih tajfuna ove godine u centralnim Filipinima porastao je na najmanje 114, potvrdile su vlasti u četvrtak. Tajfun Kalmaegi opustošio je region, potopivši čitave gradove i mjesta, a ostrvo Sebu je najteže pogođeno, javlja Bi-Bi-Si.

Pustoš na ostrvu Sebu

Samo na Sebuu, najnaseljenijem ostrvu u regionu, zabilježena je 71 smrt, dok se dodatnih 127 ljudi vodi kao nestalo, a 82 su povrijeđene. Vlasti pokrajine Sebu prijavile su dodatnih 28 smrtnih slučajeva koji nisu uključeni u zvanične podatke nacionalne kancelarije.

Većina žrtava se udavila nakon što je oluja poslala bujice blatnjave vode koje su se slivale niz padine. Šteta je ogromna - brojne zgrade su odnete, a voda koja se povlači ostavila je za sobom debele naslage blata. Lokalni zvaničnici su opisali razaranje kao „neviđeno“.

„Ne mogu ni da ga pogledam, a da ne zaplačem“

Stanovnici se vraćaju u svoje uništene domove dok pokušavaju da se oporave od smrtonosnih poplava. Džel-an Moira Servas, poslovna žena iz grada Mandaue, rekla je za BBC kako se za nekoliko minuta našla u vodi do pojasa. Ona i njena porodica su uspjeli da se brzo evakuišu, ponevši sa sobom samo najneophodnije stvari.

„Sada je kiša potpuno prestala i sunce sija, ali naše kuće su i dalje pune blata, a sve unutra je uništeno“, rekla je. „Ne znamo odakle da počnemo sa čišćenjem. Ne mogu ni da pogledam u to, a da ne zaplačem.“

Nacionalna agencija za katastrofe saopštila je da je više od 400.000 ljudi raseljeno na Sebuu, ostrvu sa populacijom od 2,5 miliona ljudi. Zvanični broj poginulih takođe uključuje šest članova posade vojnog helikoptera koji se srušio na ostrvu Mindanao dok je letio da pomogne spasilačkim timovima u utorak.

Karlos Hoze Lanjas, devetnaestogodišnji dobrovoljni spasilac, rekao je za Bi-Bi-Si da su ih, uprkos pripremama, razmere poplave zatekle. „Ovo je najgora poplava koju sam ikada doživio. Skoro sve rijeke ovde na Sebuu su se izlile. Čak ni službe za hitne slučajeve nisu očekivale ovaj scenario“, rekao je. „Spasilačka operacija je bila preopterećujuća za službe za hitne slučajeve širom Sebua jer je toliko ljudi tražilo pomoć.“

Godina oluja

Tajfun Kalmegi, lokalno poznat kao Tino, je 20. tropski ciklon koji je ove godine pogodio Filipine, zemlju sklonu jakim olujama. Stigao je jedva mjesec dana nakon što je serija tajfuna ubila više od desetak ljudi i izazvala veliku štetu. Krajem septembra, zemlju je pogodio super tajfun Ragasa (lokalno poznat kao Nando), a ubrzo zatim i tajfun Bualoi (lokalno poznat kao Opong).

Svemu tome je prethodila izuzetno vlažna sezona monsuna koja je izazvala raširene poplave, izazvši bes javnosti zbog nedovršenih i loših sistema za odbranu od poplava, koji su pripisani korupciji.

Kalmaegi postaju sve jači i prijete Vijetnamu

Tajfun je napustio Filipine rano u četvrtak ujutru i od tada je ojačao, a vjetrovi su dostigli brzinu od 155 km/h. Očekuje se da će u petak ujutru stići do obale centralnog Vijetnama, gdje se stanovnici već nedjelju dana bore sa poplavama i rekordnim kišama.

Zbog dolaska oluje, više od 50 letova je otkazano ili preusmjereno. Susedni Tajland se takođe priprema za udar oluje, a lokalne vlasti upozoravaju na moguće bujične poplave i klizišta.

