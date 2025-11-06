Logo

Danas je Sveti Areta: Zaštitnik nevinih i simbol vladara koji stoji uz svoj narod

06.11.2025

07:16

Данас је Свети Арета: Заштитник невиних и симбол владара који стоји уз свој народ
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas Svetog velikomučenika Aretu.

Ovaj mučenik postradao je za Hristovu vjeru sa još više od 4.000 hrišćana, sveštenika, građana, žena i djece. Areta je bio gradonačelnik u gradu Negranu u zemlji Omiritskoj (južna Arabija), i bilo mu je 95 godina kada je postradao. Omiritskom zemljom vladao je tada Jevrejin Dunaan, gonitelj hrišćana.

-спц-вјера-црква-фреске-

Društvo

Vjeruje se da na Mitrovdan ovu biljku treba unijeti u kuću

Riješen da potpuno istrijebi hrišćane iz svoje zemlje on je opkolio hrišćanski grad Negran, i najprije poručio građanima, da ako se ne odreknu Hrista, on će ih sve smrću umoriti. Građani su zatvorili kapije, pa je Dunaan dugo i bezuspješno napadao na gradske zidine. Tada se knez zakleo građanima, da im ništa neće učiniti, samo neka mu otvore gradske kapije, da uđe i uzme danak, koji mu oni duguju, pa će se potom odmah udaljiti. Hrišćani su povjerovali i otvorili kapije. Tada je Jevrejin pozvao starca Aretu sa svim uglednim građanima, i sve ih posjekao mačem. I učinio potom strahoviti pokolj po gradu.

-спц-вјера-црква-фреске-

Društvo

Danas slavimo Svetog apostola Jakova: Upozorenje bogatima i poruka o praštanju

Kada je čuo za ovo vizantijski car Justin vrlo se ožalostio i napisao pismo etiopskom caru Elezvoju, da ide na Dunaana s vojskom i osveti nevinu hrišćansku krv. Elezvoj je poslušao Justina, udario s vojskom na kneza Omiritskog, pobijedio ga, svu mu vojsku pogubio, a njega mačem posjekao. Za kneza Omiritskog, po Božjem otkrovenju, bio je postavljen pobožni čovjek Avramije, a za arhiepiskopa Omiritskog, opet po Božjem otkrovenju sveti Grigorije. U Negranu su hrišćani obnovili hram svetoj Trojici, koji je Dunaan sagorio i podigao hram svetom mučeniku Areti i ostalim mučenicima negranskim. Postradali su i vijenac mučenički od Gospoda primili 523. godine.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Danas slavimo Svetog Ilariona Velikog: Vjeruje se da se njemu treba moliti u ovoj situaciji

Sveti mučenik Areta postao je simbol pravednog vladara koji ostaje uz svoj narod u najtežim trenucima, on je zaštitnik nevinih koji na današnji dan, kaže predanje, treba da mu se pomole riječima: "Stradanjima svetih, koji su postradali za tebe, umoljen budi Gospode, i sve naše bolesti iscijeli, molimo ti se, čovjekoljupče".

(Hram Končarevo)

