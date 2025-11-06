Danas je Sveti Areta: Zaštitnik nevinih i simbol vladara koji stoji uz svoj narod

Ovaj mučenik postradao je za Hristovu vjeru sa još više od 4.000 hrišćana, sveštenika, građana, žena i djece. Areta je bio gradonačelnik u gradu Negranu u zemlji Omiritskoj (južna Arabija), i bilo mu je 95 godina kada je postradao. Omiritskom zemljom vladao je tada Jevrejin Dunaan, gonitelj hrišćana.

Riješen da potpuno istrijebi hrišćane iz svoje zemlje on je opkolio hrišćanski grad Negran, i najprije poručio građanima, da ako se ne odreknu Hrista, on će ih sve smrću umoriti. Građani su zatvorili kapije, pa je Dunaan dugo i bezuspješno napadao na gradske zidine. Tada se knez zakleo građanima, da im ništa neće učiniti, samo neka mu otvore gradske kapije, da uđe i uzme danak, koji mu oni duguju, pa će se potom odmah udaljiti. Hrišćani su povjerovali i otvorili kapije. Tada je Jevrejin pozvao starca Aretu sa svim uglednim građanima, i sve ih posjekao mačem. I učinio potom strahoviti pokolj po gradu.

Kada je čuo za ovo vizantijski car Justin vrlo se ožalostio i napisao pismo etiopskom caru Elezvoju, da ide na Dunaana s vojskom i osveti nevinu hrišćansku krv. Elezvoj je poslušao Justina, udario s vojskom na kneza Omiritskog, pobijedio ga, svu mu vojsku pogubio, a njega mačem posjekao. Za kneza Omiritskog, po Božjem otkrovenju, bio je postavljen pobožni čovjek Avramije, a za arhiepiskopa Omiritskog, opet po Božjem otkrovenju sveti Grigorije. U Negranu su hrišćani obnovili hram svetoj Trojici, koji je Dunaan sagorio i podigao hram svetom mučeniku Areti i ostalim mučenicima negranskim. Postradali su i vijenac mučenički od Gospoda primili 523. godine.

Sveti mučenik Areta postao je simbol pravednog vladara koji ostaje uz svoj narod u najtežim trenucima, on je zaštitnik nevinih koji na današnji dan, kaže predanje, treba da mu se pomole riječima: "Stradanjima svetih, koji su postradali za tebe, umoljen budi Gospode, i sve naše bolesti iscijeli, molimo ti se, čovjekoljupče".

