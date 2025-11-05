Penzioneri u Srpskoj u decembru dobijaju dvije penzije

Izvor:
Penzioneri u Republici Srpskoj u decembru će dobiti dvije penzije, najavljeno je u srijedu.
Kako je rekao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u 12. mjesecu će biti isplaćene i novembarska i decembarska penzija.
Pojasnio je da će novembarska korisnicima biti isplaćena početkom, a decembarska krajem mjeseca.
Dodik je rekao da mjesečna rata za isplatu penzija iznosi 167 miliona KM i da obim isplate na godišnjem nivou iznosi skoro 10 odsto ukupnog BDP-a.
