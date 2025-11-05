Logo

Penzioneri u Srpskoj u decembru dobijaju dvije penzije

Izvor:

ATV

05.11.2025

21:05

Komentari: 0

0
паре, новац, марке
Foto: ATV

Penzioneri u Republici Srpskoj u decembru će dobiti dvije penzije, najavljeno je u srijedu.

Kako je rekao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u 12. mjesecu će biti isplaćene i novembarska i decembarska penzija.

Pojasnio je da će novembarska korisnicima biti isplaćena početkom, a decembarska krajem mjeseca.

Policija

Svijet

Influenserka pronađena mrtva u kadi, sumnja se na ubistvo

Dodik je rekao da mjesečna rata za isplatu penzija iznosi 167 miliona KM i da obim isplate na godišnjem nivou iznosi skoro 10 odsto ukupnog BDP-a.

