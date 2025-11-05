Odlikovanje koje je Vladimir Zelenski uručio još jednoj grupi ukrajinskih militanata samo je još jedan dokaz nacističke suštine kijevskog režima, napisala je na Telegramu Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Napomenula je da je ruska strana više puta govorila o neonacističkoj prirodi kijevskog režima, Oružanih snaga Ukrajine i drugih ukrajinskih oružanih formacija.

"Ne samo da smo govorili, već smo to potkrepljivali činjenicama, uključujući foto- i video-dokaze. Tih svedočanstava je postalo toliko mnogo da su zapadni mediji počeli da se bave samocenzurom – samo da njihovi čitaoci i gledaoci ne bi vidjeli masovnu upotrebu simbolike Trećeg rajha od strane banderovaca", naglasila je Zaharova.

Dodala je da je u isto vrijeme, isti taj "Azov" sproveo "rebrendiranje" i nastavlja da se promoviše u zapadnom medijskom prostoru.

Svijet Skandal u avionu: Napadnuta putnica koja je putovala sa bebom

"Odlikovanje koje je Zeleni firer uručio još jednoj grupi SS-ovaca (ma koliko god da je pokušavao da svoje oznake prikrije brojem 44) – samo je još jedan dokaz nacističke suštine kijevskog režima", ukazala je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Skrenula je pažnju na to da foto-reportaže sa tih odlikovanja "do bola podsjećaju na pi-ar kampanje rukovodstva Trećeg rajha tokom fašističke okupacije sovjetske Ukrajine".

"I onda, kao i danas – nacisti nagrađuju naciste", istakla je Zaharova, piše RT Balkan.