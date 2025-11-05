Logo

''Čaire će te uvijek pamtiti'': Drugari se emotivnom porukom oprostili od Petra Šarića

Drugari iz banjalučkog naselja Čaire oprostili su se od Petra Šarića, mladog Banjalučanina koji je danas izgubio svoju životnu bitku.

"Čaire će te uvijek pamtiti", poručili su drugari iz naselja Čaire.

Petar je svojom borbom sa rijetkim i agresivnim sarkomom ujedinio čitav region.

Mjesecima je vodio najvažniju bitku, uz ogromnu podršku brojnih ljudi.

Петар Шарић

Društvo

Tuga do neba! Preminuo Petar Šarić

