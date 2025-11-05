Vjeruje se da na Mitrovdan ovu biljku treba unijeti u kuću

Mitrovdan, peta po značaju srpska slava, obilježava se 8. novembra u čast Svetog Dimitrija, poznatog i kao Mirotočivi. Po narodnom predanju, njegov grob je odisao bosiljkom i smirnom, što simbolizuje mir i blagostanje, pa se upravo zbog toga na Mitrovdan u kuću unosi svjež bosiljak.

Narod vjeruje da se po vremenu na Mitrovdan može predskazati kakva će zima biti: sunce najavljuje blagu zimu, mraz dugu i hladnu zimu sa mnogo snijega, dok snijeg na praznik znači da će se dugo zadržati.

Takođe, vjeruje se da se na ovaj dan ne treba grditi djecu, jer će u suprotnom biti nestašna tokom cijele godine, piše Naj Žena.

Svijet Medicinski tehničar osuđen na doživotnu robiju zbog ubistava pacijenata

Jedan od glavnih običaja je svećenje vodice. Domaćica priprema vodu, bosiljak, malu svijeću, kadionicu sa tamjanom i spisak ukućana, a sveštenik dolazi da osveti vodicu. Ukućani popiju po malo sveta vode, a ostatak se koristi za slavski kolač.

Kolač se mijesi dan uoči slave od čistog pšeničnog brašna, uz dodatak osvećene vodice, i ukrašava se simbolima, pri čemu centralno mesto zauzima znak ISHS (Isus Hristos pobjeđuje).

Mitrovdan je dan kada se završavaju veliki poslovi, pjeva se narodna pjesma „Đurđev danak hajdučki sastanak, Mitrovdana, hajdučki rastanak“, i vjeruje se da priprema i poštovanje običaja donosi sreću i mir u domaćinstvu.