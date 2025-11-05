Logo

Vjeruje se da na Mitrovdan ovu biljku treba unijeti u kuću

05.11.2025

17:45

Komentari:

0
Вјерује се да на Митровдан ову биљку треба унијети у кућу
Foto: ATV

Mitrovdan, peta po značaju srpska slava, obilježava se 8. novembra u čast Svetog Dimitrija, poznatog i kao Mirotočivi. Po narodnom predanju, njegov grob je odisao bosiljkom i smirnom, što simbolizuje mir i blagostanje, pa se upravo zbog toga na Mitrovdan u kuću unosi svjež bosiljak.

Narod vjeruje da se po vremenu na Mitrovdan može predskazati kakva će zima biti: sunce najavljuje blagu zimu, mraz dugu i hladnu zimu sa mnogo snijega, dok snijeg na praznik znači da će se dugo zadržati.

Takođe, vjeruje se da se na ovaj dan ne treba grditi djecu, jer će u suprotnom biti nestašna tokom cijele godine, piše Naj Žena.

доктор-љекар-стетоскоп

Svijet

Medicinski tehničar osuđen na doživotnu robiju zbog ubistava pacijenata

Jedan od glavnih običaja je svećenje vodice. Domaćica priprema vodu, bosiljak, malu svijeću, kadionicu sa tamjanom i spisak ukućana, a sveštenik dolazi da osveti vodicu. Ukućani popiju po malo sveta vode, a ostatak se koristi za slavski kolač.

Kolač se mijesi dan uoči slave od čistog pšeničnog brašna, uz dodatak osvećene vodice, i ukrašava se simbolima, pri čemu centralno mesto zauzima znak ISHS (Isus Hristos pobjeđuje).

Mitrovdan je dan kada se završavaju veliki poslovi, pjeva se narodna pjesma „Đurđev danak hajdučki sastanak, Mitrovdana, hajdučki rastanak“, i vjeruje se da priprema i poštovanje običaja donosi sreću i mir u domaćinstvu.

Podijeli:

Tagovi:

SPC

Mitrovdan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медицински техничар осуђен на доживотну робију због убистава пацијената

Svijet

Medicinski tehničar osuđen na doživotnu robiju zbog ubistava pacijenata

1 h

0
Љубојевић: Дејтон је оскрнављен, Српска се бори за мир и своје институције

Republika Srpska

Ljubojević: Dejton je oskrnavljen, Srpska se bori za mir i svoje institucije

1 h

0
Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама

Scena

Karleuša od glave do pete prekrivena novčanicama

1 h

0
Oткривено налазиште злата вриједно 1,7 милијарди долара

Ekonomija

Otkriveno nalazište zlata vrijedno 1,7 milijardi dolara

1 h

0

Više iz rubrike

Двије генерације Игњатића у служби МУП-а Републике Српске

Društvo

Dvije generacije Ignjatića u službi MUP-a Republike Srpske

2 h

0
Сутра Дан жалости у Тузланском кантону

Društvo

Sutra Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu

2 h

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

2 h

0
У суботу прослављамо Митровдан: Ови обичаји се везују за породицу, важно је да их знамо

Društvo

U subotu proslavljamo Mitrovdan: Ovi običaji se vezuju za porodicu, važno je da ih znamo

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Četiri znaka koja pokazuju da partner više nije zainteresovan za vezu

18

57

Centralne vijesti, 05.11.2025.

18

55

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

18

45

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

18

43

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner