Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

05.11.2025

16:04

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Foto: ATV

Obmanjivanje javnosti neprovodivim i neosnovanim obećanjima, poput najava da će Grad Banjaluka finansirati neinvazivne prenatalne testove, te potom od Fonda refundirati troškove je neodgovorno i narušava povjerenje građana, navodi se u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

- Dakle, nijedna lokalna zajednica, politička organizacija, niti političar, neće plaćati neinvazivne prenatalne testove za trudnice, troškove će kao i do sada snositi Republika, odnosno nadležne republičke institucije. Očekujemo od svih političkih aktera koji su ovih dana sebi dali za pravo da se na neprimjeren način bave zdravstvenim sistemom, da pokažu minimum odgovornosti i prestanu da koriste trudnice kao sredstvo u političkim nadmetanjima - navodi se u saopštenju.

Влада Српске 03092025

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

Kako dodaju iz FZO Srpske, oni traže od političara svih političkih partija da hitno prestanu da koriste teme iz oblasti zdravstvenog osiguranja za međusobna politička "prepucavanja" i to preko leđa najosjetljivijih kategorija društva, kao što su trudnice.

- Sramota je da političari sakupljaju jeftine poene koristeći zdravstveni sistem kao poligon za potkusurivanje. Krajnje je vrijeme da počnu da rade u interesu građana, a ne radi ličnog ili stranačkog rejtinga! Prepustite institucijama zdravstvenog sistema da radimo svoj posao kao i do sada profesionalno, i u skladu sa propisima, bez pritiska i političkih manipulacija - dodaje se u saopštenju.

