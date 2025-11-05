Logo

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Izvor:

SRNA

05.11.2025

13:05

Komentari:

0
Vakcina
Foto: Pixabay

U Domu zdravlja "Kozma i Damjan" u Kozarskoj Dubici danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a ova ustanova na raspolaganju ima 400 doza besplatnih vakcina koje je za pacijente iz rizičnih grupa obezbijedio Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Iz Doma zdravlja je saopšteno da će se od petka, 7. novembra, besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa vršiti i u ambulantama porodične medicine u Knežici, Međuvođu i Drakseniću od 8.00 do 14.00 časova.

Pravo na besplatnu vakcinu imaju pacijenti na hemodijalizi, oni koji boluju od šećerne bolesti-insulinski zavisni, pacijenti liječeni kardiohirurškim metodama, odnosno sa ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, te sa ugrađenim pejsmejkerom.

Ректорат, Универзитет у Бањој Луци

Republika Srpska

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

Besplatnu vakcinu imaju pravo da prime HIV pozitivna lica i pacijenti oboljeli od side, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze i one koje su završile sa primanjem hemoterapije i trenutno nemaju kliničke znakove bolesti.

Vakcinacija se preporučuje svim osobama i djeci starijoj od šest mjeseci, a posebno hroničnim bolesnicima, starijima od 65 godina, djeci, zdravstvenim radnicima i zaposlenima u sektorima i službama od javnog značaja kao što su policija, prosvjeta, komunalna preduzeća.

Podijeli:

Tagovi:

Dom zdravlja

vakcine

Republika Srpska

Kozarska Dubica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Поскупљује ракија?

Zanimljivosti

Poskupljuje rakija?

3 h

0
Вечерас наступа пун Мјесец у Бику: Ево шта чека сваки хороскопски знак

Zanimljivosti

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

3 h

0
Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

Savjeti

Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

3 h

0
Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада

Hronika

Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

3 h

0

Više iz rubrike

Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера

Društvo

Oglasili se iz UKC Tuzla o tragediji u Domu penzionera

6 h

0
Туга до неба! Преминуо Петар Шарић

Društvo

Tuga do neba! Preminuo Petar Šarić

8 h

1
Данас претежно сунчано вријеме, температура до 19 степени

Društvo

Danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 19 stepeni

8 h

0
Беба дијете

Društvo

Najljepše vijesti: Evo koliko je beba rođeno u Srpskoj

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Cvijanović: Ukinuti strani intervencionizam i omogućiti djelovanje na demokratskim principima

16

05

Sutra dan žalosti u Tuzli

16

04

Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

15

57

Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

15

52

Nova presuda Kecmanovićima: Evo koliko novca moraju da isplate

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner