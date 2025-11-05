Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

U Domu zdravlja "Kozma i Damjan" u Kozarskoj Dubici danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a ova ustanova na raspolaganju ima 400 doza besplatnih vakcina koje je za pacijente iz rizičnih grupa obezbijedio Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Iz Doma zdravlja je saopšteno da će se od petka, 7. novembra, besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa vršiti i u ambulantama porodične medicine u Knežici, Međuvođu i Drakseniću od 8.00 do 14.00 časova.

Pravo na besplatnu vakcinu imaju pacijenti na hemodijalizi, oni koji boluju od šećerne bolesti-insulinski zavisni, pacijenti liječeni kardiohirurškim metodama, odnosno sa ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, te sa ugrađenim pejsmejkerom.

Besplatnu vakcinu imaju pravo da prime HIV pozitivna lica i pacijenti oboljeli od side, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze i one koje su završile sa primanjem hemoterapije i trenutno nemaju kliničke znakove bolesti.

Vakcinacija se preporučuje svim osobama i djeci starijoj od šest mjeseci, a posebno hroničnim bolesnicima, starijima od 65 godina, djeci, zdravstvenim radnicima i zaposlenima u sektorima i službama od javnog značaja kao što su policija, prosvjeta, komunalna preduzeća.