Oglasili se iz UKC Tuzla o tragediji u Domu penzionera

Nakon požara u Domu penzionera u Tuzli, na Klinici za plućne bolesti tuzlanskog Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ hospitalizovano je 20 pacijenata, među kojima tri policajca i šest vatrogasaca, dok su ostali korisnici i zaposleni u ovom domu.

Na Klinici za plućne bolesti tokom noći preminula je jedna pacijentkinja, saopšteno je iz UKC Tuzla.

Prema izvještaju Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, primljeno je osam pacijenata, od kojih je pet na respiratoru i njihovo zdravstveno stanje je izuzetno teško, a jedan je preminuo.

Kod hospitalizovanih pacijenata dijagnostikovane su inhalacione povrede nastale udisanjem štetnih produkata sagorijevanja.

Trenutno su u Klinici za interne bolest smještena dva pacijenta.

UKC je stavio na raspolaganje sve raspoložive kapacitete za hospitalizovanje pacijenata čije je stanje moglo da bude pogoršano zbog hroničnih bolesti, komorobiditeta ili eventualno za smještaj korisnika Doma penzionera ukoliko se procijeni da nemaju adekvatan smještaj u novonastaloj situaciji ili kao mogućnost privremenog smještaja dok se ne iznađe adekvatno rješenje.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopšteno da je u sinoćnjem požaru smrtno stradalo 11 štićenika Doma penzionera u Tuzli.

Iz Doma penzionera naveli su da je požar izbio sinoć u 20.45 časova i da je ugašen brzom intervencijom vatrogasaca.