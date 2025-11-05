Logo

Oglasili se iz UKC Tuzla o tragediji u Domu penzionera

Izvor:

ATV

05.11.2025

10:06

Komentari:

0
Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера
Foto: Anadolu/Ahmet Besic

Nakon požara u Domu penzionera u Tuzli, na Klinici za plućne bolesti tuzlanskog Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ hospitalizovano je 20 pacijenata, među kojima tri policajca i šest vatrogasaca, dok su ostali korisnici i zaposleni u ovom domu.

Na Klinici za plućne bolesti tokom noći preminula je jedna pacijentkinja, saopšteno je iz UKC Tuzla.

Prema izvještaju Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, primljeno je osam pacijenata, od kojih je pet na respiratoru i njihovo zdravstveno stanje je izuzetno teško, a jedan je preminuo.

Kod hospitalizovanih pacijenata dijagnostikovane su inhalacione povrede nastale udisanjem štetnih produkata sagorijevanja.

Trenutno su u Klinici za interne bolest smještena dva pacijenta.

UKC je stavio na raspolaganje sve raspoložive kapacitete za hospitalizovanje pacijenata čije je stanje moglo da bude pogoršano zbog hroničnih bolesti, komorobiditeta ili eventualno za smještaj korisnika Doma penzionera ukoliko se procijeni da nemaju adekvatan smještaj u novonastaloj situaciji ili kao mogućnost privremenog smještaja dok se ne iznađe adekvatno rješenje.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopšteno da je u sinoćnjem požaru smrtno stradalo 11 štićenika Doma penzionera u Tuzli.

Iz Doma penzionera naveli su da je požar izbio sinoć u 20.45 časova i da je ugašen brzom intervencijom vatrogasaca.

Podijeli:

Tagovi:

Tuzla

Penzioneri

požar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Туга до неба! Преминуо Петар Шарић

Društvo

Tuga do neba! Preminuo Petar Šarić

4 h

1
Данас претежно сунчано вријеме, температура до 19 степени

Društvo

Danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 19 stepeni

4 h

0
Беба дијете

Društvo

Najljepše vijesti: Evo koliko je beba rođeno u Srpskoj

5 h

0
Саво Минић понудио помоћ Тузли

Društvo

Savo Minić ponudio pomoć Tuzli

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

12

48

Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

12

43

Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner