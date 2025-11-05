Logo

Savo Minić ponudio pomoć Tuzli

ATV

05.11.2025

Саво Минић понудио помоћ Тузли
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio je da Vlada Srpske stoji na raspolaganju građanima Tuzle za bilo koju vrstu pomoći nakon tragedije u Domu penzionera.

"Osjećamo bol i uvijek smo spremni da pomognemo. Porodicama najiskrenije saučešće", napisao je Minić na "Iksu".

Deset osoba stradalo je u požaru u Domu penzionera u Tuzli, a oko 20 je zbrinuto u Univerzitetskom kliničkom centru, podaci su Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

