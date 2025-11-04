Sutra se slavi Sveti apostol Jakov: Običaj nalaže da sve neudate djevojke u ponoć treba da urade ovo

Sutra se slavi Sveti apostol Jakov, jedan od najpravednijih i najstrožih sljedbenika Isusa Hrista. Njegov život bio je oličenje skromnosti i odricanja od svega tjelesnog, ali i primjer istinske ljubavi prema Bogu i ljudima. Ovaj praznik donosi i posebne običaje, naročito za neudate djevojke, ali i važno upozorenje onima koji žive u izobilju.

Sveti apostol Jakov, sin pravednog Josipa, obručnika Presvete Bogorodice, izabrao je put čednosti i molitve od svoje mladosti. Nosio je ukosnicu, spavao je vrlo malo, provodio dane i noći klečeći i moleći se, a koža na koljenima mu je postajala tvrda kao kamen od čestog metana. Nikada nije probao vino, mast ili ulje, živio je samo od hljeba i vode, i ostao djevica do kraja života.

U narodnoj tradiciji, trenutak kada su Josifovi sinovi dijelili zemlju svog oca posebno se pamti, a jedini Jakov je prihvatio bebu Isusa kao svog sunasljednika. Zato je bio nazvan "brat Gospodnji."

Kada je Isus započeo propovijed, Jakov je povjerovao u Njega i u potpunosti posvetio život vjeri. Poslije Hristovog vaskrsenja, Gospod mu se ukazao prije ostalih apostola, što pokazuje koliko ga je volio i cijenio.

Jakov je kasnije postao prvi episkop Jerusalimski i sastavio prvu hrišćansku liturgiju, koju su kasnije prilagodili Sveti Vasilije Veliki i Sveti Jovan Zlatoust.

Bio je poznat po tome što je upozoravao sve bogatije ljude da ne zaborave poniznost: "Kao što cvijet trave vene kada ga zagrije sunce, tako i bogataš nestaje sa svom svojom slavom."

Sveti Jakov je govorio da Bog bira siromašne ovoga svijeta da budu bogati vjerom, i da će naslijediti Carstvo nebesko.

Njegove riječi i danas odzvanjaju kao opomena: "Zar te bogataši ne ugnjetavaju, i ne vuku te na sudove?"

On je podsjećao da će nepravda i pohlepa uvijek biti primijećene od Boga: "Gle, viču plate radnika koji su požnjeli vaša njive, a vi ste ih lišili; krici žeteoca dopiru do ušiju Gospoda Sabaota."

Kada je u Jerusalimu zavladao prvosveštenik Anan, Jakov je postao meta zbog propovijedanja o Hristu. Tokom Pashe naređeno mu je da sa krova hrama govori protiv Isusa, ali je on javno svjedočio da je Hristos sin Božji. Razjareni sveštenici su ga oborili s krova i kamenovali.

Pao je teško ranjen, ali je na koljenima podigao ruke i molio se za svoje ubice riječima:

"Oprosti im, Gospode, jer ne znaju šta čine."

Umro je u 63. godini i ušao u istoriju Crkve kao Džejms Pravednik.

Običaji za praznik Svetog Jakova

Na dan Svetog Jakova narod poštuje niz običaja i vjerovanja. Neudate djevojke u ponoć uoči praznika treba da se umiju hladnom vodom, kako bi zaštitile tijelo od zlih duhova i obezbijedile sebi zdravlje i srećan brak.

Takođe, na ovaj dan svi vjernici treba da se sjete praštanja. Kaže se da treba "oprostiti zlim jezicima" – onima koji su nas klevetali, ogovarali ili povrijedili riječima.

Sveti Jakov nas uči da je oproštaj znak snage, a ne slabosti, i da je onaj ko iskreno oprašta oslobođen težine grijeha i nezadovoljstva.